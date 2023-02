"Inammissibile". La sinistra vara la "tassa sui disabili": la denuncia di FdI

Il Comune di Fano (in provincia di Ancona) ha approvato quella che potrebbe essere definita una vera e propria "tassa sulla disabilità", visto che tra trasporto sociale ed assistenza domiciliare potrà comportare una spesa mensile superiore ai 200 euro per i nuclei familiari degli utenti con disabilità. Lo ha denunciato Fratelli d'Italia, che proprio nelle scorse ore ha attaccato per questo motivo l'amministrazione di centrosinistra della realtà marchigiana guidata dal sindaco Massimo Seri. La sezione locale di FdI si è scagliata in particolare contro la delibera numero 3 dello scorso 26 gennaio dell'Ambito Territoriale Sociale 6 (del quale il Comune di Fano fa parte insieme ad altre otto realtà marchigiane) che ha approvato i criteri per la compartecipazione della spesa nei servizi di trasporto, del “Sad” (ovvero del “servizio di assistenza domiciliare) e del “Sed” (il Servizio educativo domiciliare).

Un provvedimento che sarebbe stato varato anche grazie al parere favorevole della sinistra fanese, che chiede in buona sostanza alle famiglie delle persone con disabilità di contribuire economicamente ai servizi assistenziali a loro destinati (diversamente da quanto accadeva in passato). E che stando a quanto fatto presente dal centrodestra, non sarebbe stato ben accolto dai familiari messi al corrente della novità. Una rimostranza dovuta non solo a ragioni economiche, ma anche (o soprattutto, a seconda dei punti di vista) a motivi etici. La gestione dei servizi in questione resterà a carico del Comune, che però adesso chiede un contributo agli utenti tanto per il trasporto verso i centri riabilitativi (indicativamente fissato dai 3 agli 8 euro al giorno) quanto per l'assistenza a domicilio. Durissima la presa di posizione di Fratelli d'Italia, che in un lungo comunicato pubblicato su Facebook ha apertamente parlato di "atto discriminatorio" e di "tasse sui disabili".

Il duro attacco di Fratelli d'Italia