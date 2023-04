Siracusa, cade in mare per salvare due minorenni: Vito muore da eroe

È morto da eroe Vito Bugliarello, il 35enne originario di Floridia (Siracusa) finito in mare dopo aver salvato la vita a due minorenni caduti in acqua. Il corpo del giovane è stato recuperato oggi, ed è grande il dolore dei concittadini, che si stringono attorno alla famiglia.

Nessuna esitazione dinanzi al pericolo

La tragedia nella giornata di ieri, sabato 22 aprile, in zona Marchesa di Cassibile, tra Siracusa e Avola, quando Vito si è accorto che due ragazzini, in mare, si trovavano in difficoltà.

Compresa la situazione, il giovane non ha esitato un istante ad accorrere in soccorso dei minori, cercando un modo per tirarli fuori dall'acqua.

Recuperati alcuni teli, il 35enne li ha uniti per ottenere una corda, che ha poi lanciato verso i ragazzi. Uno dei minorenni è riuscito ad afferrare la fune improvvisata, e in questo modo ha potuto aiutare anche l'amico, mettendo in salvo entrambi.

Purtroppo, la storia che avrebbe potuto concludersi con un bel lieto fine si è chiusa con una tragedia, perché Vito è caduto in mare, scomparendo alla vista dei ragazzini soccorsi. Il 35enne, che aveva raggiunto la zona della Marchesa per trascorrere un giorno di riposo, non è riuscito a riemergere, venendo inghiottito dai flutti.

L'allarme, scattato intorno alle 17, è stato dato proprio dai minorenni. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno fatto il possibile per trovare il giovane, ma le ricerche di ieri si sono interrotte in modo infruttuoso.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita di Vito Bugliarello è stato restituito dal mare nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 aprile. Il cadavere è stato individuato nei pressi di un costone roccioso, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il giovane era caduto.

A partecipare alle ricerche non solo la Capitaneria di porto di Siracusa, ma anche i vigili del fuoco e un gruppo di sommozzatori giunti appositamente da Reggio Calabria. L'esito dell'operazione, purtroppo, non è stato quello sperato, anche se il passare delle ore aveva a poco a poco portato a pensare al peggio.

Restano ora da ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto. Si ipotizza che nella caduta Vito si sia ferito, e proprio a causa delle lesioni riportate non sia riuscito a nuotare e a salvarsi dalla forza delle onde. Sul caso la procura della Repubblica ha deciso di aprire un'inchiesta. Stando alle ultime notizie, sul corpo, trasferito all'obitorio dell'ospedale di Avola, sarà effettuata l'autopsia.

Quanto ai due minorenni, inizialmente si era pensato che gli adolescenti fossero caduti in mare dopo essersi sporti troppo dal ponte di Cassibile, magari per fare un sefie. La vicenda, però, è andata in un altro modo. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, i ragazzi stavano facendo un bagno, ma le onde li avevano portati troppo lontano, mettendoli in difficoltà.