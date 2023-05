Slalom tra le auto e pugni ai carabinieri: la follia del tunisino (nudo e ubriaco)

Era completamente nudo e ubriaco. Violento nell'atteggiamento, fuori controllo. Un 50enne di origini tunisine è stato sorpreso mentre passeggiava lungo la strada provinciale a Villorba (Treviso), facendo lo slalom tra le auto in transito e cercando di fermarne alcune. L'uomo, senza fissa dimora, è stato avvistato nella giornata di ieri - 1° maggio - da alcuni automobilisti e successivamente fermato dai militari dell'Arma, che a fatica lo hanno immobilizzato. Mentre i carabinieri cercavano di placarlo, infatti, l'individuo continuava a scagliarsi contro di loro con calci e pugni. L'indecoroso spettacolo, nonché ennesimo segnale di degrado urbano, si è consumato nella località trevigiana vicino alla fabbrica della Benetton.

In un video circolato in rete e girato da un automobilista di passaggio, il tunisino appare di spalle con tanto di terga al vento mentre cammina indisturbato sulla carreggiata della provinciale 102. Con un dito puntato verso il cielo si avventa contro il parabrezza di alcune auto in transito, sferrando pugni e manate. Alla vista del soggetto, risultato poi una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, alcuni cittadini hanno allertato il 112 segnalando la presenza di quell'uomo fuori di sé che metteva in pericolo la propria incolumità e, prima ancora, quella dei passanti. Diversi automobilisti, infatti, erano stati costretti a compiere brusche sterzate e frenate improvvise per schivare il 50enne in evidente stato confusionale.

Al loro arrivo i carabinieri hanno avvicinato il nordafricano, intimandogli di fermarsi. Ma niente da fare. Lo straniero ha continuato il suo folle slalom e il suo atteggiamento aggressivo, costringendo i militari a immobilizzarlo con la forza. Anche quest'ultima operazione - secondo quanto si apprende - non sarebbe stata semplice: nonostante l'invito a placarsi, il senza fissa dimora ha colpito con calci e pugni anche gli uomini delle forze dell'ordine e il loro veicolo. Per lui, dopo l'immobilizzazione, si è quindi reso necessario un accompagnamento in ospedale a Treviso.

La stampa locale riferisce che, fortunatamente, solo uno dei carabinieri intervenuti ha riportato contusioni risolvibili con qualche giorno di prognosi. Intanto il 50enne è stato denunciato ieri dai militari per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.