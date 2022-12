"Sono sola e non mangio da 3 giorni". I carabinieri le fanno la spesa e cucinano per lei

Quella che stiamo per raccontare non è la classica storia strappalacrime di Natale ma una triste e reale vicenda segnata da solitudine e povertà che ha come protagonista una donna non più giovanissima che, nonostante le difficoltà quotidiane, conserva nell’animo una grande dignità. La signora, una 63enne di Melito, ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. La sua richiesta, però, non riguardava la denuncia per un’azione criminale subita. A spingere la donna a comporre il numero delle forze dell’ordine, riporta l'Ansa, è stata la disperazione. Con la voce rotta dall’emozione la signora ha parlato con i carabinieri raccontando quello che le stava accadendo.

Non sappiamo da quanto tempo stava pensando di fare quella telefonata. Ma ormai il limite era stato raggiunto. Affrontare da sola i problemi era un ostacolo troppo impervio da superare. E così, mettendo da parte il disagio, ha deciso di agire. Dall’altra parte del telefono vi erano i carabinieri della tenenza di Melito che hanno ascoltato la donna. I militari hanno messo poco a comprendere la situazione. E così hanno raggiunto la signora per tranquillizzarla, per quanto possibile. Una volta giunti sul posto gli uomini dell'Arma hanno scoperto una realtà ancora più difficile.

La disperata signora era sola, vedova da tempo, senza pensione o altra fonte di reddito. Anche comprare un po’ di pane per lei era complicato. Figurarsi se poteva spendere denaro per altro. Per tre giorni la 63enne si è nutrita solo un solo yogurt. Troppo poco. Le energie stavano venendo meno. Eppure ha provato a resistere. Poi il crollo, inevitabile, e la telefonata disperata.

I militari hanno fatto quello che dovevano. E anche di più. Prima hanno fatto intervenire i medici per accertarsi che la donna non avesse problemi di salute. Poi, scongiurati problemi fisici gravi, hanno fatto un regalo inaspettato alla signora: la spesa.

E così, senza pensarci troppo, i carabinieri hanno acquistato per la signora pasta, pane, frutta e acqua. Sì, perché in casa mancava anche quella. E, visto che siamo nel periodo delle feste di Natale, anche un pandoro. Un gesto che ha rincuorato la signora. I militari si sono impegnati anche affinché la donna venga seguita dagli enti assistenziali del posto. La dimostrazione che la vita, per quanto difficile, riserva anche belle soprese. Soprattutto se è il buon cuore a guidare le azioni delle persone.