"È pro Israele, non può guidare una fondazione che salva bambini". L'ultimo sfregio della sinistra

Il nuovo presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze si è schierato dalla parte di Israele. E secondo la sinistra, considerando quel che sta avvenendo in Medio Oriente, non dovrebbe presiedere un ente che si occupa di curare e salvare i bambini ricoverati presso il nosocomio fiorentino. Questa la polemica sollevata nelle scorse ore da Dimitrij Palagi ed Antonella Bundu, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune, attaccando Marco Carrai. Quest'ultimo, console onorario di Israele per Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, è stato di recente nominato al vertice della Fondazione Meyer, l'ente che fra le altre cose supporta i piccoli pazienti ricoverati presso l'ospedale toscano e le rispettive famiglie. Una nomina che era stata ben accolta anche dall'assessore Pd Sara Funaro, ma che i due esponenti della sinistra reputano a quanto inopportuna.

Il motivo, a loro dire, sarebbe da ricercare nel conflitto fra Israele e Hamas e in particolare nella risposta israeliana a seguito del raid dello scorso ottobre, che a detta di Palagi e Bundu avrebbe causato numerose vittime anche fra i bambini palestinesi. "Presiedere una fondazione che salva i bambini è incompatibile con il sostegno all'azione dell'attuale governo israeliano - hanno attaccato Bundu e Palagi, in una nota - ora ci aspettiamo che anche il Comune di Firenze giudichi opportuno ascoltare parole di condanna, da parte di Carrai, per la tragedia in corso a Gaza". Bundu e Palagi hanno poi anticipato che alcune operatrici e operatori sanitari del Meyer starebbero organizzando una mobilitazione, per chiedere il ritiro della nomina del presidente della Fondazione Meyer. E hanno poi fatto presente di essere pronti a depositare un'interrogazione urgente in consiglio comunale, per capire quale sia la posizione dell'amministrazione comunale Pd su questa faccenda.Fratelli d'Italia ha invece preso le difese di Carrai, accusando la sinistra di strumentalizzare la questione.