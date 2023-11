Spaccio in chiesa, minacce e violenza privata: ecco cosa facevano i migranti di don Biancalani

Un esposto in questura, per chiedere alle forze dell'ordine di far luce su presunti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti dei quali si sarebbero resi protagonisti, anche all'interno della chiesa di Vicofaro, alcuni migranti ospiti di don Massimo Biancalani. Questa, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione nelle scorse ore, l'ultima iniziativa del Comitato dei residenti per Vicofaro. Il documento sarebbe già stato trasmesso per conoscenza anche al prefetto di Pistoia, al questore, al sindaco e al vice-sindaco. Nel mirino degli abitanti della frazione del Comune di Pistoia è finito in particolare un estratto della trasmissione Mediaset "Diritto e Rovescio" andata in onda lo scorso 21 settembre: l'inviata del programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio era entrata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore con microfoni e telecamera nascosti, parlando con alcuni giovani stranieri ospiti della parrocchia per chiedere loro se vi fossero attività di spaccio di droga all'interno della chiesa. Una domanda alla quale uno degli interpellati ha risposto a quanto pare affermativamente. E proprio partendo da quest'ultimo punto, il comitato chiede alla procura di indagare innanzitutto per accertare la veridicità delle affermazioni del migrante in questione.

Gli episodi di degrado e lo sgombero rimasto in "stand-by"

I membri del comitato hanno inoltre ribadito le difficoltà riscontrate dai fedeli nel partecipare alle funzioni religiose. "Prima alla messa c’erano 100-150 persone, ora ce ne sono una decina - le loro parole, riportate dal quotidiano - dove sono finite tutte le altre? Per i residenti la chiesa è aperta soltanto la domenica mattina, per la messa. Perché se vogliono entrare in altri orari viene loro detto, dagli ospiti, che quella non è casa loro". La scorsa settimana, a don Massimo Biancalani era inoltre stato notificato l'esito di alcuni sopralluoghi condotti dalla polizia municipale nei locali della parrocchia. Un controllo che avrebbe evidenziato la presenza di guano di piccione e muffa: in sostanza, dopo l’ordinanza disposta dal Comune la scorsa estate per l’inadeguatezza dei locali, niente è a quanto pare cambiato. E anzi, di sgomberare l'edificio non si parla più per il momento, perché (come spiegato a mezzo stampa dagli avvocati di don Massimo) prima dovrà esprimersi il Tar. Vicofaro era inoltre tornata all'attenzione generale qualche mese fa, quando uno dei migranti ospiti di don Biancalani fu ricoverato all'Ospedale San Jacopo di Pistoia dopo aver contratto la tubercolosi.

Le denunce dei residenti