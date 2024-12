Giovane spara all'amico durante la battuta di caccia: lo uccide e poi si toglie la vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Si erano allontanati in serata in località Mela Murgia a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari, ma non hanno fatto ritorno a casa. Così i familiari, preoccupati per i ragazzi di cui non avevano più notizie, hanno lanciato l'allarme. Sono partite le operazioni di ricerche e nella notte è arrivata la tragica notizia: i corpi di due cacciatori, di 27 e 28 anni, sono stati rinvenuti privi di vita. Dai primi accertamenti sembrerebbe che all'origine del decesso ci sia stato un drammatico incidente.

Stando a quanto riferito da alcuni siti d'informazione locali, uno avrebbe fatto partire per sbaglio un colpo, avrebbe sparato involontariamente alla nuca dell'altro e lo avrebbe ucciso per errore. A quel punto avrebbe impugnato il fucile da caccia di proprietà dell'amico, pare unico titolare del porto d'armi, e si sarebbe tolto la vita. Comunque le indagini sono solamente alle prime fasi e nelle prossime ore bisognerà provare a fare luce per ricostruire le precise dinamiche di quanto accaduto.

La macchina dei soccorsi è stata guidata dal segnale dei loro cellulari, che risultavano accesi ma che squillavano a vuoto; le ricerche sono iniziate appunto grazie alla loro localizzazione. Così è stata individuata l'area di ricerca in una zona boschiva. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i vigili del fuoco di Cagliari e il Corpo forestale regionale. La Prefettura è stata subito messa al corrente ed è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Poi sono stati trovati i due cadaveri. Ora si resta in attesa dell'esito dei primi rilievi tecnici del Nucleo investigativo dei carabinieri, che farà ulteriori accertamenti per cercare di definire nei minimi particolari i contorni dell'evento.