Razzi di segnalazione contro le finestre: il folle "gioco" diventato di moda

Procurarsi razzi luminosi di segnalazione, di quelli che di norma fanno parte della dotazione di sicurezza delle imbarcazioni. Il motivo? Niente che abbia a che fare con la nautica: si tratta di spararli contro le finestre e le pareti esterne delle abitazioni, per poi darsi rapidamente alla fuga. Questo il folle gioco che avrebbero messo in pratica nei giorni scorsi alcuni giovani di Viterbo. Lo stesso che a detta di alcuni residenti sembra ormai aver preso definitivamente piede, destando non poca preoccupazione. Sono stati proprio alcuni abitanti della realtà laziale a segnalare il tutto sui social network, rendendo noto l'accaduto sui vari gruppi pubblici dedicati alla città sui social network. Stando alle prime ricostruzioni, i primi episodi si sarebbero verificati la scorsa settimana: i primissimi colpi luminosi esplosi risalirebbero allo scorso venerdì, intorno alle 22.30 e in un quartiere particolarmente frequentato.

Sulle basi di alcune testimonianze, i responsabili sarebbero alcuni adolescenti (forse appena maggiorenni). Un'azione che si prefigurerebbe quindi alla stregua di una goliardata di pessimo gusto, se non di una sorta di prova di coraggio. Chi vive la zona ha però posto l'accento sulla pericolosità di questo "gioco" che sconfina nel vandalismo, visto che i partecipanti mirerebbero a quanto pare alle facciate dei palazzi, sparando i razzi anche contro le vetrate degli appartamenti. “In città alcuni giovani si divertono a sparare razzi di segnalazione che si usano per barche, aerei ed elicotteri, contro i palazzi - ha denunciato ad esempio la pagina Facebook "Viterbo centro storico chiuso", documentando l'accaduto e rendendo note le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza - in particolar modo puntando le finestre dei piani alti. Se avessero preso qualcuno, oggi staremmo parlando di una tragedia”.

Chi pensava che si fosse trattato di un brutto scherzo estemporaneo è tuttavia rimasto deluso, perché proprio nelle scorse ore altri razzi sono stati avvistati nei pressi dello stadio locale. Un altro razzo sarebbe poi caduto successivamente nei paraggi della chiesa di San Faustino. Segno inequivocabile, nella visione dei residenti, di come la folle "sfida" sia ancora in atto. Ed è su queste basi che alcuni cittadini hanno esternato l'intenzione di avvisare le forze dell'ordine, procedendo con una denuncia verso ignoti. L'auspicio è che le successive indagini consentano di individuare i colpevoli, magari visionando anche i filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nelle zone in questione. E di far sì quindi che questa presunta "challenge" termini nel minor tempo possibile e senza ulteriori danni.