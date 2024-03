Straniero ruba braccialetto a un ragazzino nella metro: ladro circondato dai passeggeri

Per una volta uno dei tanti furti che quotidianamente si verificano nella metro di Milano si è concluso positivamente, col rapinatore costretto dai passeggeri intervenuti in soccorso della vittima a restituire il monile di cui si era impossessato con l'inganno.

Stando a quanto riferito da Il Giorno, i fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, alla fermata centrale della linea verde in direzione Gessate/Cologno. Un giovane studente di ritorno da scuola, viene avvicinato da un ragazzo più grande di origini nordafricane: quest'ultimo probabilmente maggiorenne, si mostra in apparenza amichevole nei confronti dell'adolescente e gli porge il cinque. Il giovane studente sceglie di ricambiare il gesto cortese nei suoi confronti, ma poco dopo aver avuto il contatto fisico con lo straniero si rende conto che il braccialetto d'oro che portava al polso era sparito. L'inganno architettato con grande destrezza dall'extracomunitario quindi funziona, ma il giovane studente, che in quel momento si trovava alla fermata centrale nelle vicinanze delle scale che uniscono la sosta della linea gialla a quella della linea verde, non si dà per vinto e si lancia all'inseguimento del responsabile.

Purtroppo, tuttavia, a coprire le spalle al nordafricano per permettergli di fuggire ci sono due complici, in apparenza minorenni: questi ultimi si frappongono tra la vittima e il ladro, spintonando il giovane studente per convincerlo a desistere. La vittima, per nulla intimorita dal fatto di essere in chiara inferiorità numerica, non si arrende e anzi contiua a inseguire il magrebino fin dentro il vagone della metropolitana. Durante l'inseguimento in centrale, i quattro entrano ed escono più volte dal mezzo. "Restituiscimi il braccialetto" , grida il ragazzino, respinto dai complici che lo strattonano e continuano a insultarlo.

La scena per fortuna non passa inosservata agli altri passeggeri in attesa sulla banchina della linea verde in direzione Gessate/Cologno: i presenti decidono quindi di intervenire in soccorso della vittima, qundi raggiungono e circondano minacciosamente il rapinatore. I due amici dello straniero comprendono che è ora di tagliare la corda, mentre il nordafricano non può far altro che cedere e scaglia il braccialetto a terra. Il giovane studente ringrazia i suoi soccorritori e rientra in possesso del monile, mentre il borseggiatore viene lasciato andare.

I fatti vengono segnalati al personale Atm della fermata di Loreto, dove si scopre, purtroppo, che i tre malviventi sono tornati nuovamente insieme, forse per progettare un nuovo colpo da mettere a segno.