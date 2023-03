"Straordinario avvistamento Ufo": cosa è successo a Salerno

La notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore ma l'episodio è avvenuto due settimane fa, il 14 marzo: il Centro Ufologico Mediterraneo (Cufom) ha definito " straordinaro " l'avvistamento di Ufo nel cielo di Salerno che al momento non trova spiegazioni. " Colpisce la particolarità degli oggetti. Confessiamo che siamo rimasti di stucco ", affermano gli esperti.

Ecco il video

L'autore del filmato amatoriale pubblicato su YouTube ha effettuato l'avvistamento alle ore 7.10 di martedì 14 marzo quando in lontananza aveva visto qualcosa di simile ad uccelli in volo. " Ma a mano a mano che si avvicinavano, ho capito che erano qualcos’altro", ha affermato l'uomo intervistato dal Centro. L'area della ripresa video è Pastena, quartiere del capoluogo campano. All’inizio del video, gli esperti del Cufom avevano anch'essi pensato che si potesse trattare di volatili, palloncini o un gruppo di droni. " Gli oggetti si muovevano non mantenendo mai la stessa posizione, quasi un balletto, alcune volte sembrando attorcigliati a vicenda", affermano.

A un certo punto, come mostra il filmato, i quattro oggetti volanti non identificati si sono illuminati: la loro traiettoria era da sud-est con direzione nord-ovest e, incrociando i dati forniti dall'autore del video amatoriale " con i risultati delle nostre indagini, gli ufo procedevano parallelamente alla linea di costa, in una posizione di circa due chilometri nell’entroterra" . L'uomo avrebbe finito di fare il video spiegando che dopo alcuni minuti dal suo punto di osservazione gli oggetti, posti ad un'altezza stimata di mille o duemila metri, sarebbero andati via. " Gli oggetti danno l’impressione di salire di quota gradualmente e hanno il classico movimento riscontrato in tanto avvistamenti ufo, in pratica come se galleggiassero incuranti della gravità. In proposito, il vento non era sostenuto ".

Prima che fossero illuminati da una luce prodotta da loro stessi, questi oggetti apparivano nel cielo di colore completamente nero: per essere sicuro di aver visto bene, l'uomo ha subito chiamato anche la compagna che ha affermato al Cufom che non si trattava di uccelli e sembrava che a un certo punto avessero preso fuoco.

Quali sono le ipotesi

Tra quelle che chiamano "Ipotesi razionali", gli esperti spiegano che potesse trattarsi di " palloni legati tra loro da un filo, ipotesi che tutto sommato può anche starci, ma che appare forzata". L'altro evento straordinario è, dopo aver preso fuoco, non hanno rilasciato fumo: in questo caso potrebbe non trattarsi di fiamme " ma solo fortissime luminosità aventi una qualche funzione ". E quindi? Ipotesi droni subito esclusa perché " non fluttuano ma hanno un movimento diverso facilmente riconoscibile " oltre ad avere colori diversi e quando volano sono obbligati ad avere luci accese. Non si tratterebbe nemmeno dei volatili e nemmeno di fenomeni naturali tra quelli conosciuti. " Come ipotesi residuale si potrebbe pensare ad un’apparecchiatura militare, magari connessa alle scie chimiche, alla meteorologia oppure ad altro", affermano dal Cufom.