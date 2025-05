"Esplosione durante il recupero". Cos'è successo al sub morto nel Bayesian

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe stata un'esplosione a causare la morte di Robcornelis Maria Huijben Uiben, il sub olandese che era al lavoro per il recupero del Bayesian, affondato l largo della costa settentrionale della Sicilia nell'agosto di un anno fa. In base ai primissimi risultati delle indagini sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio, mentre la vittima e un collega cercavano di tagliare con un cannello il boma ci sarebbe stata una deflagrazione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall'azione della fiamma ossidrica. L'esplosione avrebbe poi provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il trentanovenne.

La Procura di Termini Imerese sta esplorando questa ipotesi e riceverà importanti risposte dall'autopsia sul corpo del sommozzatore della società Tmc Marine che si sta occupando del recupero del mega yacht del miliardario britannico Mike Lynch, morto insieme alla figlia diciottenne Hannah, il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Judy, l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. "La squadra di recupero sta fornendo la massima collaborazione alle autorità nelle loro indagini" quanto comunicato da Marcus Cave, responsabile dell'architettura navale e direttore di TMC Marine: "Sebbene ci sia un notevole interesse per questo progetto, chiediamo ai media di essere rispettosi dell'intero team del progetto e di concedere tempo sufficiente alle indagini per seguire il loro corso e alle persone coinvolte per riflettere e piangere in questo momento terribilmente triste".

La società ha reso noto che i lavori per il recupero del Bayesian dai fondali marini sono stati temporaneamente sospesi per

il completamento delle indagini ma anche "per consentire a tutti i team di recupero e a quelli associati di piangere la tragica perdita di un sommozzatore di grande stima durante le operazioni subacquee di ieri".