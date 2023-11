Superenalotto, centrato il 6 a Rovigo: una vincita da 85,1 milioni di euro

L'estrazione del Superenalotto ha incoronato quest'oggi un fortunato vincitore in Veneto, a Rovigo, che ha sbancato il montepremi centrando un "6" da 85,1 milioni di euro.

C'era tanta attesa per comprendere se qualcuno sarebbe riuscito a portarsi a casa il jackpot multimilionario, e ciò si è verificato nella serata di giovedì. Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 156 di odierno: 9-10-19-40-52-56, con numero Jolly 50 e numero Superstar 42. L'incredibile vincita è stata realizzata presso il punto vendita "Tabacchi di Fornasiero Giampietro riv. N.56", situato in viale Tre Martiri 23 A a Rovigo, tramite una schedina da tre euro.

Quello di oggi è il quarto "6" centrato nell'anno in via di conclusione: l'ultima vincita del genere si era registrata lo scorso 10 giugno, quando 42,5 milioni di euro viaggiarono verso Teramo. Prima di allora ci fu una vincita da 73,8 milioni di euro effettuata tramite una giocata online, lo scorso 25 marzo, e poco più di un mese prima quella record da 371,1 milioni di euro (in data 16 febbraio): si tratta del jackpot più alto mai centrato nella storia del Superenalotto, che il vincitore riuscì a portare a casa tramite il sistema "Una Buona Stella" del valore di 450 euro.

Secondo quanto riferito da agipronews, inclusa quella di oggi, le vincite realizzate con il "6" sono in tutto 129 dall'inizio della vita del concorso. Facendo riferimento esclusivamente alle vincite di prima categoria, dal 1997 fino a stasera sono stati elargiti premi in denaro per un valore complessivo di 5 miliardi di euro.

Dopo la pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del Superenalotto, il vincitore avrà 90 giorni di tempo a disposizione per poter presentare la ricevuta relativa alla sua giocata. Si dovrà munire di documento di identità in corso di validità e con quello pfresentarsi a uno degli uffici premi della Sisal a Roma oppure a Milano. Considerando il fatto che, per effetto della "tassa sulla fortuna," lo Stato incassa il 20% delle vincite sulle cifre superiori ai 500 euro, circa 17 milioni faranno ritorno nelle casse dell'Erario.

A partire dal prossimo concorso, il jackpot ripartirà da 18 milioni di euro.