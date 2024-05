SuperEnalotto, la sestina della serie tv "Lost" nella top 10 delle più giocate

Numeri, combinazioni come 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 che in Italia detiene ben due record: è la password più utilizzata e la combinazione più giocata al SuperEnalotto. Una curiosità da segnalare anche se non si deve pensare che gli appassionati del gioco che da oltre 26 anni fa sognare e mette d’accordo sempre più generazioni siano così poco fantasiosi perché non è del tutto vero. Una prova? Tra le combo più ricorrenti nelle giocate, oltre alle diagonali sulla schedina o la colonna del 7, dell’8 e del 15, appaiono i numeri della serie Tv Lost.



Proprio così, nella Top 10 dei numeri più giocati del SuperEnalotto ci sono infatti 4 - 8 - 15 - 16 -23 - 42, le sei misteriose cifre giocate alla lotteria da Hugo Reyes, conosciuto con il soprannome "Hurley”, uno dei protagonisti di Lost. I fan dell’opera di J.J. Abrams, che presto tornerà sugli schermi con un documentario celebrativo, potranno quindi attendere questa data con maggiore hype e, forse, vedere avverato il loro sogno di essere baciati dalla fortuna proprio come successe a Hugo quasi 20 anni fa.

D’altronde chi non vorrebbe vincere il Jackpot e vedere un Matthew Fox un po’ invecchiato riesclamare quell’iconico: “Dobbiamo tornare indietro”? E chi, proprio ora che sta arrivando l’estate, non vorrebbe godersi delle vacanze da sogno? E se non sarà la combinazione della sestina far conquistare un sogno, la fortuna potrà comunque decidere di realizzarlo anche con altri numeri e altre opportunità di gioco.

Anche per questo è stata lanciata “UN’ESTATE A MILLE!”, l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che assegnerà un totale di 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno nelle quattro estrazioni del 25, il 27, 28 e 29 giugno.

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei quattro concorsi speciali, verrà assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti che sono in palio., sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/