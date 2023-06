SuperEnalotto: vinti oltre 104mila euro e il Jackpot sale a 39,3 milioni

Il "6" del SuperEnalotto continua a nascondersi dopo l'estrazione di giovedì 1 giugno, con il Jackpot che cresce e arriva a 39,3 milioni di euro che sono in palio per il prossimo concorso di sabato 3 giugno.



Intanto che chi fa comunque festa, ed è il fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 104.525,61 euro con la giocata convalidata a Busnago (Milano) presso il Punto Vendita Sisal Bar Tabaccheria Fireboom situato in Via Italia, 197. Combinazione vincente: 2, 37, 64, 83, 89, 90 J 34, SS 23.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato, ricordiamo, ben 466.537 vincite mentre l'ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 con una giocata online su Sisal.it.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/