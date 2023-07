SuperEnalotto, vinti oltre 80mila euro mentre il jackpot sale a 21 milioni

È aperta la “caccia” al "6" del SuperEnalotto con il Jackpot di ben 21 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 4 luglio. Intanto c’è chi, sperando di centrare il “6” ha potuto comunque far festa perché ha portato a casa 80.163,33 euro grazie a 1 punto 5, con la giocata vincente che è stata convalidata a Borgarello in provincia di Milano presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria di Corso Italia situato in Via Italia, 38.

La combinazione vincente che il fortunato ha scelto è stata 17,39,41,43,87,89 J 33, SS 44.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 452.995 vincite. L’ultimo "6" da 42,9 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 con una schedina di soli 1 euro.

Tutte le informazioni per tentare la fortuna sul sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/