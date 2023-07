Suv contromano, spunta l'ipotesi del video: sequestrati i cellulari dei ragazzi

Spunta l'ipotesi del video dai condividere sui social network nel terribile frontale avvenuto sabato pomeriggio sulla Laurentina, a Roma, che ha causato la morte di Simonetta Cardone, 67 anni. La polizia ha sequestrato i cellulari dei 5 ragazzi che viaggiavano contromano a bordo del suv Tesla per verificare se i ventenni stessero filmando la folle corsa. Al momento si tratta solo di un'eventualità, anche se la dinamica dell'incidente sembra simile al tragico schianto avvenuto due settimane fa a Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel Proietti, un bimbo di soli 5 anni.

Un testimone: "Il suv andava molto forte"

Secondo quanto emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, sembra che l'auto viaggiasse ad una velocità sostenuta e che il 20enne alla guida abbia perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la Lancia Y della 67enne. A confermare questa ipotesi sarebbero stati alcuni automobilisti che transitavano su via Laurentina, poco prima dell'incidente mortale, i quali avrebbero avvertito le forze dell'Ordine della presenza di un suv che andava " a gran velocità " contromano. " La Tesla andava molto forte e aveva già superato un paio di auto, poi ha sbandato e c'è stato l'incidente ", ha raccontato un testimone all'Ansa.

Il conducente negativo al test della droga

I giovani coinvolti nell'incidente sono stati soccorsi con le ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale Sant'Eugenio per essere medicati. Uno di loro, il più grave, ha riportato la frattura di un braccio. Il 20enne che era alla guida del suv è stato sottoposto al test di alcol e droga: l'esame ha dato esito negativo.

Chi era la vittima

La vittima, Simona Cardone, 67 anni, viveva nel quartiere Cinque colline. Familiari e conoscenti la ricordano come una donna sensibile, impegnata nel sociale e nella salvaguardia degli animali randagi. " A Pavona accudiva una trentina di gatti e tanti altri animali abbandonati - racconta un amico - . Il suo impegno era noto anche sui social doveva sensibilizzava contro ogni forma di maltrattamento. Mi auguro che tutte le associazioni animaliste si attivino con urgenza per mettere in sicurezza i suoi cani e i suoi gatti, che per lei erano come figli ".

Presidente Municipio: "Impedire altre tragedie"