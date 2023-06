Una targa per le vittime delle "marocchinate". L'iniziativa del centrodestra e di ANVM

Una targa che ricorda le donne vittime delle "marocchinate", mandando al tempo stesso un segnale di condanna verso ogni tipo di violenza. Questa l'iniziativa portata avanti dal centrodestra di Viterbo e dall'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, concretizzatasi proprio nelle scorse ore con la posa dell'opera in un giardino della realtà comunale laziale. "A perpetua memoria delle vittime delle violenze impunite, compiute dai soldati coloniali francesi, durante il secondo conflitto mondiale. Per non dimenticare e condannare senza appello l'efferatezza di questi crimini", si legge nella targa. Che arriva a conclusione di iter burocratico avviato quattro anni fa, fortemente voluto dalla giunta dell'allora sindaco Giovanni Arena (esponente di Forza Italia) che ha visto sin dall'inizio unità d'intenti in un territorio che fra il 1943 e il 1944 fu fra i più funestati dalle iniziative di alcuni soldati (perlopiù originari dell'Africa) inquadrati soprattutto nell'esercito francese.

Nel comunicato, l'Anvm ha specificato come “marocchinate” sia un termine usato comunemente dal lontano 1946 per indicare le violenze sessuali, perpetrate dai militari alleati durante la seconda guerra mondiale in Italia, ai danni della popolazione civile. In particolare, a compiere questi crimini furono spesso le truppe coloniali: militari marocchini, algerini, tunisini e senegalesi e di altre colonie francesi, inquadrati nell’esercito d'Oltralpe. Un concetto che l'associazione ha voluto specificare per far presente come il termine (talvolta interpretato nell'accezione errata) non abbia niente a che fare con il razzismo o con sentimenti di odio per gli attuali abitanti del Marocco. A seguito delle violenze sessuali molte persone furono contagiate da sifilide, gonorrea e altre malattie a trasmissione sessuale, e solo l'uso della penicillina statunitense salvaguardò quelle zone da una vasta epidemia. Molte donne rimasero incinte e altrettante abortirono o ebbero aborti spontanei.