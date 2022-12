Vernice contro la Scala, aggrediti due poliziotti: tornano gli eco-vandali

Dopo il blitz del 18 novembre scorso all'interno della Fabbrica del Vapore di Milano, dove gli attivisti di “Ultima Generazione” avevano lanciato otto chili di farina su un'auto di Andy Warhol in mostra, il questore Giuseppe Petronzi non era tranquillo. Negli ultimi giorni l’autorità di pubblica sicurezza aveva intensificato i controlli in città. Troppo ghiotta per gli ambientalisti la prima della Scala che andrà in scena nella giornata di oggi e, puntualmente, i componenti del sodalizio ecologista hanno messo a segno la loro azione dimostrativa.

L’atto vandalico

Sono proprio cinque attivisti del gruppo "Ultima Generazione" le persone fermate dalla polizia dopo aver lanciato vernice blu, gialla e rosa contro l'ingresso del Teatro alla Scala. Il gruppo è stato notato questa mattina da una pattuglia di poliziotti in servizio in zona e subito bloccato dopo l'azione. "Ultima generazione - no gas no carbone" , c'era scritto sul cartellone esposto da alcuni componenti prima di essere identificati dalle forze dell'ordine. Secondo alcune fonti de ll Giornale.it due agenti sarebbero stati aggrediti dagli ambientalisti. L'attacco al teatro era un rischio valutato, soprattutto nel giorno della prima e con la sfilata di personalità che parteciperanno all'evento. Nella giornata di oggi andrà in scena il Boris Godunov del compositore Modest Musorgskij, con il regista danese Kasper Holten e il direttore musicale Riccardo Chailly. Il cast di cantanti si annuncia straordinario: a capitanarli ci sarà Ildar Abdrazakov.

Il fermo degli attivisti di “Ultima Generazione”