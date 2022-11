Tentano di rubare albero di Natale, sei minori nei guai

Volevano un albero di Natale e per ottenere quanto desiderato non hanno esitato a fare irruzione all'interno di un negozio e aggredire il proprietario che ha cercato di fermarli. L'episodio a Napoli, e a finire nei guai è un gruppo di minorenni.

I fatti, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si sono verificati nella serata di venerdì 18 novembre, intorno alle ore 20. Decisa a ricorrere al furto per impossessarsi di un albero di Natale, la baby gang, composta da sei minorenni, è entrata in un negozio di fiori e piante, sito in via Morghen 32, nel quartiere Vomero. Lì si trovavano a lavoro i due titolari dell'attività commerciale, un uomo di 64 anni e la moglie di 62. Entrambi, insieme a un loro amico di 60 anni presente in negozio, hanno dovuto affrontare la banda.

I giovanissimi sono infatti andati subito ai fatti, minacciando l'esercente e chiedendo a gran voce uno degli alberi in esposizione. Al diniego del fioraio la situazione è degenerata: in preda alla furia, i sei minori sono passati alla violenza, attaccando la coppia e il loro amico. Nella colluttazione ha avuto la peggio il 60enne. Raggiunto da un pugno in pieno viso, ha riportato un trauma al setto nasale.

Compreso di trovarsi nei guai, i minori hanno allora lasciato il negozio per allontanarsi dalla zona, ma si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile, che ha provveduto a fermare un membro del branco. Sono poi scattate le ricerche sul territorio degli altri membri del gruppo, conclusesi con l'identificazione di sei minori in totale. I militari del comando provinciale di Napoli, insieme ai colleghi della compagnia Vomero, hanno rintracciato tre 15enni, due 14enni e un 16enne. Con in giovani, sorpresi seduti sui gradoni di via Pedamentina San Martino, anche un ragazzo di 22 anni. Si tratta di soggetti incensurati, nei confronti dei quali sono scattate le denunce per tentata rapina in concorso e lesione personale colposa aggravata.

Tanta paura per le vittime della baby gang, successivamente soccorse dai sanitari del 118. Il 60enne amico della coppia di titolari ha avuto necessità di raggiugere il pronto soccorso dell’ospedale del Mare per essere medicato al naso.