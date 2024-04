Terremoto di magnitudo 3.4 a Poggibonsi: cosa è successo

L'Italia continua a tremare e dopo la scossa di terremoto registrata nei giorni scorsi in zona Campi Flegrei, ecco che oggi un sisma di 3.4 ha interessato la Toscana, per la precisione la provincia di Siena.

Le terra continua a tremare

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il terremoto è stato avvertito intorno alle 19.49 di oggi, martedì 16 aprile. L'epicentro, stando ai dati riportati da Ingv sarebbe a circa 4 chilometri da Poggibonsi, in provincia di Siena. La profondità, invece, sarebbe di 8 chilometri. Da ulteriori accertamenti è emerso che il centro del sisma è individuabile in una zona di aperta campagna collocata fra le località di Poggibonsi e Castellina in Chianti. Sono stati naturalmente momenti di panico per i cittadini, che sono usciti di casa, riversandosi per le strade.

A quanto pare la scossa è stata avvertita sino a Siena e a Firenze, in particolar modo nei centri più piccoli, vicini alle due città toscane. A seguito del sisma, con una magnitudo stimata di 3.4, ci sono state altre piccole scosse di intensità minore. Intorno alle 19.56, infatti, è stata registrata una scossa con magnitudo 1.4. Alle 20.00, invece, un'altra scossa di 0.8 è stata rilevata dall'Ingv. Infine, alle 20.11, una terza scossa, stimata 2.2.

Malgrado ciò, fortunatamente, non sono stati registrati danni, e non sono stati segnalati feriti. Nessuna richiesta di intervento ai vigili del fuoco, o ai rappresentanti delle forze dell'ordine. C'è stata però tanta paura e preoccupazione. "Poco fa una scossa di terremoto con magnitudo di 3.4 è stata registrata con epicentro a Poggibonsi. La scossa è stata avvertita benissimo. Non vi sono segnalazioni particolari e non risultano danni a persone o cose" , si legge nel post pubblicato sui social dal sindaco di Poggibonsi David Bussagli.

Gli scambi sui social

"Scossa di terremoto avvertita distintamente nella zona di Siena. In corso verifiche, al momento non riferiti danni ma panico tra le persone ", ha dichiarato su Facebook il presidente della Regiona Toscana Eugenio Giani. I cittadini sono stati invitati a seguire passo passo gli sviluppi sul canale WhatsApp.