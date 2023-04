Forte scossa di terremoto a Catania: magnitudo di 4.4, paura e persone in strada

Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile, a Catania, dove è stata registrata una forte scossa di terremoto. La terra, secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha tremato intorno alle 14:06. La magnitudo stimata dagli esperti è di circa 4.4, con profondità 17 km, vicino ad Aci Castello, nel catanese. L'epicentro della scossa sarebbe stato localizzato in mare, e i Comuni maggiormente interessati sono stati Aci Castello, Valverde e San Gregorio di Catania. Il terremoto si sarebbe sentito in modo particolarmente intenso nella zona etnea di Acireale, fino ad arrivare a Caltagirone.

Grande il panico fra i cittadini che hanno avvertito la scossa e si sono riversati per strada, uscendo dalle case e dagli uffici. Stando alle ultime notizie, la terra non ha tramato molto forte solo a Catania e provincia, ma anche nel Siracusano. Compresa la situazione, molti centri commerciali hanno provveduto ad evacuare i clienti a scopo precauzionale. Secondo quanto riportato da Adnkronos, gli studiosi dell'Ingv hanno dichiarato che "stupirebbe l'eventualità di danni" , non segnalati fino a questo momento, considerata la profondità del terremoto.

Il tam tam sul web

Subito dopo la scossa c'è stata la corsa ai social per comunicare la situazione di zona e zona e riportare la propria esperienza. " Mi gira ancora la testa ", ha scritto un utente ancora sotto choc su Twitter. "Stiamo ancora tremando, è stata fortissima. Che paura ", commentano altri. " Sentito forte a Rosolini (SR) ", informa un utente. " Sentito 2 scosse brevi a Ragusa ", aggiunge un altro. C'è chi dice di aver sentito la scossa anche a Messina e Pozzallo. " Sentito forte a Catania, durata oltre i 5 secondi direi, prima sussultorio poi ondulatorio. Nessun danno in zona ", informa un internauta. E, ancora: "Siracusa, bello forte ", " Al Centro Sicilia le persone hanno iniziato a correre e scappare fuori, tanto si è avvertito ".

Cosa dicono le autorità

Intervenuti immediatamente dopo le prime segnalazioni, i vigili del fuoco non hanno ancora dato conferme relative a eventuali danni o crolli di edifici.