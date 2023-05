Orrore a Ravello: bus turistico sfonda il guardrail e fa un volo di 20 metri

Scena raccapricciante a Ravello, in provincia di Salerno, dove un autobus turistico è precipitato da un dirupo facendo un volo di 20 metri. La spaventosa caduta si è poi arrestata sul muro di una casa sottostante.

L'incidente choc

Ancora non si conoscono le cause che possono aver portato a un simile incidente, forse un malore dell'autista, che stava viaggiando da solo a bordo del mezzo. Tutto è ancora da verificare. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'episodio si è verificato intorno alle 12 di stamani. L'autobus gran turismo di una società di Agerola stava procedendo sulla strada provinciale che da Ravello porta a Castiglione, quando, per motivi ancora da accertare, ha sfondato un guardrail in prossimità di un tornante, precipitando nel vuoto.

Un volo di oltre 20 metri, che è terminato sul muro di un'abitazione sottostante. Subito dopo il gravissimo incidente sono partite le telefonate ai soccorsi, che hanno raggiunto rapidamente il posto. Forze dell'ordine e operatori sanitari sono accorsi sul tratto di strada per iniziare le operazioni. Stando a quanto si apprende, è stato impiegato anche un elicottero.

È stato subito diramata la notizia che a bordo del mezzo non si trovassero dei passeggeri. Quanto all'autista, non è stato subito chiarito quale fossero le sue condizioni. In questi ultimi minuti è stato riportato che purtroppo il conducente dell'autobus non è sopravvissuto alla terribile caduta.

Il ritrovamento

F.N., questo il nome della vittima, era figlio trentenne del titolare della società di trasporto turistico proprietaria del bus e che ha la sua sede ad Agerola. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo sul tornante della strada provinciale 55, in località Cigliano.

I soccorritori hanno individuato il suo corpo senza vita nel letto del torrente Dragone, a poca distanza dall'autobus. Gli inquirenti dovranno ora cercare di capire cosa possa essere accaduto. È stato segnalato che nella zona stava piovendo, e forse la strada bagnata potrebbe aver provocato l'incidente mortale. Non si esclude, tuttavia, alcuna pista. Nel frattempo il traffico sulla Ravello-Amalfi è stato interrotto per consentire i rilievi. Si attende l'arrivo del magistrato di turno per fare il punto della situazione.