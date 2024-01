Infermiera presa a pugni da un tiktoker a Palermo: "Atteggiamenti omofobi"

Si sarebbe scagliato contro il personale sanitario presente al Pronto soccorso colpendo una donna con un pugno al volto. L'episodio si è verificato martedì sera al Policlinico di Palermo, già oggetto di numerosi episodi di furto e aggressioni al personale medico. L'infermiera ha raccontato di essere stata aggredita dall'utente, il tiktoker palermitano - donna all'anagrafe - che sui social è Claudio Zampardi, Bombolo89. Il personale sanitario ha raccontato alle forze dell'ordine che l'uomo avrebbe preteso di essere visitato senza rispettare il proprio turno dettato dai codici di arrivo al pronto soccorso. Nonostante ieri fosse presente un codice rosso, i sanitari l'avrebbero sottoposto ad un elettrocardiogramma che ha dato esito negativo rimandandolo al medico curante. Il tiktoker in un primo video ha raccontato di essere stato trattato male e bullizzato dal personale sanitario e soprattutto dall'infermiera perché non considerato “né carne, né pesce”, “né uomo, né donna”.

In un secondo video qualche ora dopo ha raccontato di essere stato in ospedale fornendo la propria versione dei fatti che non c'entrava comunque nulla con l'attesa al Pronto soccorso. "Sono andato al Pronto soccorso perché avevo da sei giorni avevo la febbre e dolori - ha raccontato su TikTok -. Sono andato lì per dei controlli e ho aspettato mezz'ora, dopo mezz'ora mi hanno fatto entrare con questa infermiera che mi doveva controllare. Dopo avermi fatto entrare l'infermiera mi ha trattato come una pezza, dopo avermi controllato io gli dico "perché mi tratti così?" e lei mi risponde: "Cosa sei? Uomo o donna? Carne o pesce? Non si capisce". Io qui mi sono mortificato perché una persona che lavora in un ambiente dove ci sono altre persone non dovrebbe rivolgersi così e mi ha denunziato dicendo che gli ho dato un pugno, ma non è assolutamente vero. Io ho fatto una contro denuncia perché la guardia giurata ha fatto le sue dichiarazioni. Io non l'ho mai toccato e invece l'infermiera mi ha fatto bullismo".