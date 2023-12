La tiktoker Laura la Divina torna a casa: sospiro di sollievo per i fan

Dopo un'assenza durata quasi 24 ore, la tiktoker napoletana Laura la Divina, ormai data per scomparsa, è tornata a casa. La transgender partenopea, che sta attraversando un periodo di forte crisi, si è scusata con tutti coloro che hanno temuto per la sua incolumità, e ha voluto rassicurare sulla sue condizioni.

La scomparsa

A dare l'allarme con un appello sui social era stata un'amica di Laura la Divina, ossia la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo, che l'aveva accolta nella sua casa. Nel video la De Crescenzo informava i follower della sua decisione di chiedere aiuto anche alle trasmissioni tv. "Nessuno la sta trovando e il telefono è ancora spento. Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere. L'ultima volta è stata vista nella zona della stazione centrale. Io ho molta paura di quello che può essere successo. Adesso devono ricoverare me, perché io non sto bene, sono molto in pensiero per lei" , aveva dichiarato nella diretta. " Sapete che ormai sono tanti anni che la tengo accanto a me e ora sono così preoccupata. Vi chiedo in ginocchio: se sapete qualcosa contattatemi ", aveva concluso.

A occuparsi del caso anche la trasmissione tv Chi l'ha visto?, che ha fornito gli ultimi dettagli relativi agli spostamenti di Laura la Divina. La giovane era stata vista l'ultima volta mercoledì 13 dicembre, intorno alle 17.00, alla stazione centrale di Napoli. Poi, più nulla. Persino il suo cellulare risultava spento o non raggiungibile.

" Sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono tutti molto preoccupati. È una nota tiktoker ", è stato il messaggio lanciato dalla conduttrice della trasmissione Rai Federica Sciarelli.

Questa storia si è fortunatamente conclusa con un lieto fine, dato che nella serata di ieri, giovedì 14 dicembre, dopo quasi 24 ore, Laura la Divina è stata ritrovata.

L'annuncio sui social

È stato l'amico Enzo Bambolina a dare l'annuncio ai fan di Laura la Divina, pubblicando un video in cui afferma che la tiktoker è finalmente tornata a casa. La stessa Laura la Divina ha poi lasciato un messaggio ai suoi follower: "Sto bene, mi scuso con tutti voi per avervi fatto preoccupare. Ho avuto un momento di crisi, ma non si ripeterà".

Nessuna informazione relativa alle dinamiche della scomparsa, né alle ragioni che possono aver spinto la donna ad allontanarsi per così tante ore.