Torino, bimba precipita dal quinto piano: passante la afferra e la salva

Tragedia sfiorata a Torino, in zona Piazza Bengasi, nei pressi del capolinea della metropolitana. Sabato mattina, attorno alle ore 11.00, una bambina di cinque anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, situata al quinto piano del caseggiato di via Nizza 389. Fondamentale l'intervento di un passante, il trentasettenne Mattia Aguzzi, che ha assistito alla scena e, prendendola al volo, ne ha attutito la caduta. Come confermato dalla Stampa, la bimba non è in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una primissima ricostruzione, il salvataggio della bambina è partito da un ragazzo affacciato sulla strada dalla casa di fronte. L'uomo ha notato la piccola che si stava pericolosamente affacciando sul balcone e, una volta rimasta appesa sul cornicione, ha iniziato a urlare per richiamare l'attenzione dei passanti presenti nella zona. Mattia Aguzzi, l'eroe di giornata, ha assistito alla scena e quando la piccola è precipitata l'ha presa al volo e ha attutito l'impatto al suolo.

Come anticipato, la piccola è stata trasportata all'ospedale infantile Regina Margherita: è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Il passante, professione impiegato, è in buone condizioni, attualmente è in osservazione al Cto per un trauma al torace e alle braccia. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Sul caso sono in corso le indagini degli inquirenti, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto confermato dal Corriere di Torino, nell'abitazione erano presenti i genitori della piccola. Nella zona dell'accaduto si era anche formata una piccola folla, in apprensione per il pericolo corso dalla bimba e per le sue condizioni dopo la caduta.

La testimonianza