Torna dal 26 settembre al 2 ottobre “Milano Beauty Week”

Milano continua ad esplorare la bellezza in questo inizio di autunno e dopo la settimana della Moda propone “Milano Beauty Week”, una ricorrenza che è diventata annuale, da domani 26 settembre a lunedì 2 ottobre 2023, una settimana di appuntamenti ed eventi dedicati alla cultura della bellezza e del benessere; il progetto culturale propone un ricco programma di attività, talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici animeranno le vie, le piazze e gli spazi pubblici e commerciali della città. Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione sono i temi di questa seconda edizione, la cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo.

L’appuntamento, alla seconda edizione, è un'iniziativa di Cosmetica Italia, voce dell’industria cosmetica nazionale e della sua filiera, aderente a Federchimica - Federazione nazionale dell’industria chimica, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Camera Nazionale della Moda Italiana.

Commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia: “Il settore cosmetico genera ricchezza e valore per l’intero Paese, crea occupazione, investe costantemente in ricerca e innovazione ed è riconosciuto a livello internazionale per gli elevati standard della sua offerta. Il 26 settembre raccoglieremo il testimone dalla Milano Fashion Week per celebrare e (ri)scoprire le sfaccettature della cosmesi fino al 2 ottobre, seguendo il fil rouge tracciato dai temi guida: innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione”.

Evidenzia Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia “Ci prepariamo a una seconda edizione di Milano Beauty Week che, consolidando l’obiettivo di diventare una ricorrenza annuale accreditata tra le week milanesi, racconterà un incredibile settore come il nostro, in grado coi suoi prodotti non solo di accompagnare quotidianamente ognuno di noi nei gesti legati alla cura di sé, al benessere, all’igiene, alla prevenzione e alla protezione, ma anche di tessere incredibili legami con svariati ambiti della cultura e delle arti”.

Accolgono le iniziative, lo storico cinquecentesco Palazzo Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo, ma anche altre location, spazi pubblici e commerciali. Il Palazzo, acquistato dalla Camera del Commercio all’inizio del Novecento, sarà sede dell’inaugurazione con performance artistiche e del Beauty Village, aperto alla città durante la manifestazione, per tutta la settimana farà vivere emozionanti esperienze di bellezza; Beauty Corner sarà il salone di bellezza; Beauty Talk crea momenti di incontro e approfondimento con esperti e professionisti; Never Ending Beauty, per vivere un’esperienza di sostenibilità e circolarità, la possibilità di scambiare flaconi vuoti con nuovi cosmetici Milano Beauty Week; Laboratori olfattivi per un viaggio nella percezione delle essenze e fraganze; Laboratori floreali per creare la bellezza e sognare con composizioni floreali dalle intense profumazioni; Wine routine per non dimenticare il gusto e le emozioni offerte dalla degustazione dei vini; The Wellness Lodge, lezioni di Yoga, face Yoga e automassaggio, creare momenti di benessere per il corpo di cui abbiamo molto bisogno per ricaricarci di nuove energie.

Adiacente al palazzo, in Via dei Mercanti, la presenza del Beauty Cube offre alle aziende un interessante spazio per la promozione e la conoscenza dei prodotti e delle attività, installazioni temporanee che coinvolgeranno anche i visitatori.

Un altro spazio ad accogliere gli eventi sarà Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia dove si affacciano prestigiosi palazzi, esempio del Liberty a Milano, proprietà dagli anni Sessanta del Novecento dell’Unione del Commercio; da giovedì 28 settembre a lunedì 2 ottobre Dermocosm 2023 con OpenMeeting Scientifico di dermatologia; domenica 1 ottobre Love is in the Hair, la Maratona di acconciatura H24, attività di acconciatura per la solidarietà, i cittadini ricevono una acconciatura in cambio di una offerta libera a favore di La forza e il sorriso Onlus a sostegno delle donne in trattamento oncologico; Mostra "Storia della profumeria" di Fe.na.pro & Imagine

L’intera città sarà coinvolta con luoghi d’arte e di cultura, spazi commerciali e spazi pubblici, come il Festival dei Profumi di Accademia del Profumo con la premiazione delle eccellenze della profumeria, una serata-evento nel Teatro Strehler; Beauty TRAM, servizi di make-up express e beauty routine sui tram storici di Milano; Beauty Saturday Night, la Notte Bianca, con Beauty Corner by Night e DJ Set presso Palazzo Giureconsulti; Beauty Parade nelle vie del centro; Tour olfattivi guidati “I profumi di Milano” in collaborazione con GITEC, passeggiata olfattiva tra le boutique di profumeria artistica; Concerti e spettacoli teatrali, biglietti di ingresso omaggiati da MBW; Proiezione di film in Odorama, il cinema olfattivo del Cinemino Milano; Installazione di verde urbano grazie alla collaborazione con Noma Flowers