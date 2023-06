Torre Del Greco: sindaco e volontari rimuovono una tonnellata di rifiuti dalla spiaggia Agostinella

In sole quattro ore a Torre Del Greco una tonnellata di rifiuti sulla spiaggia Agostinella è stata rimossa, grazie ad un evento di pulizia organizzato nella giornata di ieri, domenica 25 giugno, dall’Associazione Eco Culturale della “Città del corallo”.

La pulizia della spiaggia Agostinella

Nella mattinata di ieri, domenica 25 giugno, il sindaco di Torre Del Greco Luigi Mennella, diversi suoi collaboratori, una buona parte dell’amministrazione comunale recentemente insediatasi, ragazzi e ragazze dell’Associazione Eco Culturale e alcuni cittadini si sono ritrovati sulla spiaggia Agostinella per rimuovere un ingente quantità di rifiuti. L’intento era quello di rendere nuovamente praticabile e vivibile un bellissimo posto molto frequentato, ma allo stesso tempo, molto sporco a causa della grossa presenza di immondizia di vario genere. Infatti, a rendere la zona un ricettacolo di sporcizia, non soltanto i rifiuti che il mare trasporta sugli scogli o quelli provenienti dalle piogge torrenziali, ma anche molti segni - sinonimo di un’attività criminale - di smaltimento rifiuti o di furti di scooter e auto.

La richiesta di intervento dei residenti

A dare l’allarme era stato il portale Vesuviolive.it che, nei giorni precedenti, aveva raccolto le testimonianze di alcuni residenti della zona. Questi ultimi, mostrando le condizioni davvero pietose in cui versava la spiaggia Agostinella, chiedevano l’intervento tempestivo dell’amministrazione comunale oltre che dei volontari. Al seguito della richiesta, il sindaco Luigi Mennella ha annunciato che avrebbe preso parte all’evento di pulizia costituito dall’Associazione Eco Culturale che, ormai da tre anni, promuove progetti volti alla tutela e al recupero. Una promessa che Mennella ha mantenuto e così, nella giornata di ieri, buona parte delle istituzioni del luogo, armate di buona volontà, si sono riunite per prendere parte all’iniziativa.

Lo scheletro di un’auto tra gli scogli

Alla fine della mattinata sono stati raccolti circa una tonnellata di rifiuti; tra questi, carcasse di motorini incendiati, molti dei quali probabilmente rubati. Tuttavia, sotto le rocce è rimasto incastrato lo scheletro di un’auto, una Fiat con ancora presenti le ruote. Naturalmente, sarebbe stato impossibile rimuoverla a mani nude e, per questo, il sindaco della città si è immediatamente mosso contattando il comando dei Vigili del Fuoco per richiederne la rimozione immediata. Il prossimo passo sarà quello di mettere al sicuro la discesa che porta verso la spiaggia di Agostinella: delle scale di lamiera e pietra prive di corrimano e in parte distrutte.