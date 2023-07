Mangiano una torta alla marijuana. Ecco come è andata a finire

Allucinazioni, stato di confusione mentale e smarrimento: questi i sintomi che il personale medico del 118 accorso in un appartamento di Monza affittato a un gruppo di studenti universitari si è trovato a fronteggiare dopo una segnalazione ricevuta nella serata di ieri, giovedì 13 luglio.

Insieme al personale medico sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali, dopo una prima verifica sul posto, hanno compreso il motivo alla base di quella condizione: i giovani avevano infatti consumato una torta con marijuana, che aveva prodotto uno stato di alterazione sensoriale talmente forte da aver convinto alcuni di essi di essere circondati da fantasmi. Una serata tra amici e colleghi universitari, quindi, che si è conclusa con un'intossicazione e una visita di accertamento all'ospedale.

Tutto ha avuto inizio con una cena tra otto studenti residenti a Monza, che si erano ritrovati in un appartemento sito in centro città per trascorrere qualche ora in compagnia. Tutto bene fino al momento del dolce, quando sulla tavola dei commensali è arrivata una torta preparata con della marijuana. Da quel momento in poi, all'interno dell'appartamento, la situazione è degenerata, e in tanti hanno iniziato a sentirsi male. Così tanto che i protagonisti della cena si sono visti costretti a contattare il 118 per chiedere aiuto nel corso della notte: vista la segnalazione, sul posto sono giunti anche i carabinieri del capoluogo brianzolo.

Lo stato di malessere, con tanto di allucinazioni, smarrimento e confusione mentale, era arrivato poco dopo il consumo della torta di marijuana, ed è sulla base della situazione ricostruita che i soccorritori, sopraggiunti con due ambulanze e un'automedica, sono intervenuti. "Alla vista dei militari i giovani (tutti poco più che ventenni, residenti a Monza e nei paesi limitrofi) apparivano smarriti, con vuoti di memoria e difficoltà ad esprimersi" , hanno scritto in un comunicato gli uomini dell'Arma del comando di Monza. "Qualcuno si limitava a riferire di vedere i fantasmi".

Alcuni ragazzi, quattro dei quali sono risultati essere studenti universitari della facoltà di Medicina, sono stati assistiti sul posto, mentre qualcuno ha rifiutato le cure. Per quelli colpiti dai sintomi più pesanti, invece, si è reso necessario il trasporto in ospedale per degli accertamenti a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Risultano tuttora in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda nel dettaglio e risalire a eventuali responsabilità.