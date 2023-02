Traffico rifiuti, maxi operazione Italia-Germania: coinvolto Novara calcio 1908

È in corso dalle prime luci dell'alba una maxi operazione delle forze dell'ordine volta a contrastare un'ampia organizzazione che portava avanti attività di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, auto riciclaggio e molto altro. Coinvolto il Novara Calcio 1908, società di calcio fallita lo scorso anno e finita al centro dell'inchiesta.

I provvedimenti del gip

Stamani, mercoledì 15 febbraio, sono scattate numerose operazioni in Lombardia, Piemonte e Calabria e in Germania. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, ha disposto il sequestro preventivo oltre che diversi arresti.

Si tratta della conclusione di una operosa indagine, un'operazione ribattezzata Black Steel, portata avanti dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano con la collaborazione dei colleghi tedeschi dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale di Monaco di Baviera. A coordinare l'attività investigativa sono state le procure di Milano, Reggio Calabria e Monaco (Germania). Gli inquirenti hanno a lungo indagato per portare alla luce un traffico illecito di rifiuti internazionale.

Questa mattina sono scattati arresti e perquisizioni. Al momento si parla di almeno 18 persone raggiunte da provvedimenti del giudice, e beni per circa 90 milioni di euro sequestrati, ritenuti una cifra equiparabile ai profitti dell'attività illecita. L'Action Day condotto dalle forze dell'ordine è coordinato da Eurojust con il supporto di Europol. Nei confronti dei soggetti fermati sono scattate le accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, auto riciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Le quote del Novara Calcio 1908

Ha fatto scalpore la notizia del coinvolgimento nell'inchiesta del Novara Calcio 1908. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, una parte dei profitti illeciti ottenuti mediante traffico dei rifiuti sarebbero stati impiegati per acquistare delle quote del club di Serie C.

Il gip ha pertanto disposto un sequestro preventivo. Nell'ordinanza, riportata da Ansa, si legge che "il finanziamento per l'acquisizione del Novara calcio spa da parte di Rullo Maurizio sarebbe avvenuto impiegando il denaro proveniente dal traffico illecito di rifiuti ferrosi. Si tratta di 797.500 euro che da un conto corrente tedesco furono trasferiti su quelli della società di calcio con la causale 'acquisto quote' e 'finanziamento soci'" .

Maurizio Rullo, coinvolto nell'inchiesta, fu presidente del Cda dal maggio 2019 al 5 agosto 2022.

Gli arresti

Su disposizione del gip di Milano Massimo Baraldo, sono state fermate 18 persone. Nello specifico si tratta di sei custodie in carcere, 8 arresti domiciliari e 4 obblighi di dimora presso il comune di residenza.

Secondo quanto riportato da Agi, Maurizio Rullo è fra gli indagati finiti in carcere.