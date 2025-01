L'ora di pattinaggio, poi il malore a scuola. Muore a soli 7 anni in Alto Adige

Ascolta ora 00:00 00:00

Una notizia terribile quella che arriva dall'ospedale di Brunico, in Alto Adige, dove un bimbo di soli sette anni è morto dopo aver accusato un malore. Il piccolo si era sentito male mentre si trovava a scuola con i suoi compagni, e da allora non si è purtroppo più ripreso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico per comprendere quale sia stata la causa del decesso.

Al momento le informazioni sono ancora scarne. Sappiamo che la tragedia è avvenuta lo scorso mercoledì 8 gennaio. Il bambino, di origini marocchine, frequentava le scuole elementari dell'istituto di Villa Ottone, in val Pusteria. Quella mattina si trovava insieme ai suoi compagni e stava facendo del pattinaggio quando, improvvisamente, ha cominciato a stare male. Stando a quanto riferito, ha iniziato ad avere delle forti vertigini e, all'improvviso, è crollato a terra.

I soccorsi sono stati contattati subito e il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Brunico, dove il personale medico ha fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il minore è infatti spirato, lasciando la sua famiglia nella disperazione. Il caso, ovviamente, è stato segnalato alle forze dell'ordine.

Sappiamo che il bambino era figlio di migranti marocchini e che prima di accusare il malore aveva praticato circa un'ora di pattinaggio

insieme alla sua classe. Non è stato detto se il piccolo soffrisse di qualche malattia pregressa. Gli inquirenti hanno intanto disposto l'autopsia sulla salma, in modo da poter risalire alle cause del