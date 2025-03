Tragedia a Catania: 16enne precipita dal tetto del centro commerciale e muore

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

La caduta si è rivelata fatale e non gli ha lasciato scampo. Fin dal primo momento era chiaro che i margini di vita fossero ben pochi, e infatti nella notte è arrivata la drammatica notizia della morte: il ragazzo di 16 anni, che ieri sera ha fatto un volo di circa 15 metri dal tetto del centro commerciale Etnapolis, ha smesso di respirare. La tragedia è avvenuta a Belpasso, in provincia di Catania. Il giovane - originario del comune di Motta Sant'Anastasia - era stato portato all'ospedale San Marco in gravi condizioni, ricoverato d'urgenza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Gli sforzi disperati dei medici si sono rivelati vani.

La dinamica della caduta è al vaglio delle autorità competenti. Pare che il 16enne - verso le 19:30 - sia precipitato da un lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale, ubicato proprio sul tetto dell'edificio. Stando a una prima ricostruzione, si trovava insieme ad altri amici per trascorrere il sabato sera. Poi improvvisamente è avvenuto il volo drammatico; avrebbe riportato gravissime lesioni interne. Bisognerà chiarire per quale motivo il minorenne si trovasse sul lucernario, un'area evidentemente pericolosa.

Stando a quanto riferito dall'Ansa, il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è omicidio colposo. L'apertura del fascicolo, viene spiegato, è un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare - tra le altre cose - eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. Al momento l'ipotesi è quella di un tragico incidente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare soccorso al giovane a Etnapolis di Belpasso. Giunti sul posto, hanno trovato già il personale sanitario del 118 che si stava prendendo cura del 16enne; poco dopo è stato trasportato al presidio ospedaliero San Marco di Catania.

La squadra dei pompieri intervenuta, insieme al personale della sicurezza interna del centro, ha verificato che il tutto venisse messo in sicurezza anche per consentire i rilievi del caso; ihanno sequestrato l'area per i necessari accertamenti dell'autorità giudiziaria, nella speranza di ricostruire nei minimi particolari la dinamica dei fatti.