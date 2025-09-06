Tragedia a Milano: 25enne investito sulle strisce pedonali, muore in ospedale

Articolo in aggiornamento

Una tragedia a ridosso dell'alba ha sconvolto Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato investito sulle strisce pedonali e, nonostante il trasferimento d'urgenza in codice rosso, ha smesso di respirare in ospedale. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito, e la speranza per il miracolo ha dovuto lasciare spazio alla drammatica notizia. L'incidente è avvenuto questa mattina, verso le 5:40, nella zona est del capoluogo lombardo. Il giovane stava camminando; sembrava il solito inizio di una giornata normale, tranquilla, e invece improvvisamente è stato travolto da una vettura.

Alla guida c'era un suo coetaneo, un agente di polizia fuori servizio. L'autista si era immediatamente fermato per prestare aiuto. Poi è stato dato l'allarme ed è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini dell'Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, che hanno trasportato il 25enne in codice rosso all'ospedale Policlinico. Invece per il conducente, trasferito in codice verde, sono stati richiesti gli accertamenti sanitari del caso all'ospedale Città Studi. Stando a quanto riferito da TgCom24, al momento non sono emersi elementi che facciano pensare alla fuga o alla guida in stato di alterazione. Ma ovviamente il compito degli inquirenti è quello di fare i dovuti approfondimenti su ogni ipotesi.

Le forze dell'ordine si sono messe subito al lavoro, nella speranza che le indagini aiutino a costruire un quadro chiaro di quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la vittima si trovasse sull'attraversamento pedonale quando è stata investita. Un'ipotesi che si fa sempre più forte alla luce delle tracce dell'incidente rilevate dalla Polizia locale e del racconto fornito da un testimone che avrebbe assistito all'incidente.

L'autista proveniva dae percorreva via Porpora in direzione centro città; l'attraversamento pedonale dove è avvenuto il sinistro è quello trae via Ingegnoli.