Tragedia in montagna, alpinista precipita e muore a Courmayeur

Ancora un fatale incidente in montagna; stavolta a perdere la vita è stato un alpinista che si trovava in cordata con due suoi compagni. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Gli uomini che si trovavano con lui sono sotto choc.

L'incidente

Secondo le informazioni ancora scarne diffuse sino ad ora, la tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto, quando il Soccorso Alpino valdostano è intervenuto per recuperare il corpo. A quanto pare, la vittima si trovava in cordata con alcuni suoi compagni sul Colle Eccles a Courmayeur, sul Monte Bianco. Il gruppo si stava muovendo sul versante del ghiacciaio del Freney, a una quota di ben 3900 metri.

Qualcosa, purtroppo, è andato storto e l'uomo è precipitato. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del Soccorso Alpino valdostano che, intorno alle ore 6.00, hanno dato avvio alle operazioni di recupero. Non è stato possibile fare nulla per la vittima, se non constatarne il decesso. Nella caduta, infatti, l'uomo ha fatto un volo di circa 200 metri che non gli ha lasciato scampo. Quanto ai compagni, trovati sotto choc, entrambi sono stati accompagnati a Courmayeur. Nessuno di loro è rimasto ferito e nelle prossime ore saranno ascoltati dagli inquirenti, per dare la loro versione dei fatti.

Le indagini

Ad essere incaricati del caso sono gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. A loro sta il compito di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e stabilire che cosa abbia portato alla morte dell'alpinista.

Il triste precedente

Una scia di sangue che purtroppo non si ferma. Soltanto due giorni fa la montagna aveva già portato via un'altra vita.

Un alpinista piemontese di 41 anni è infatti morto dopo essere precipitato sulle, le vette gemelle del massiccio del Monte Bianco. L'uomo si trovava con un collega quando si è verificato il dramma.