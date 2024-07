Tragedia in montagna, due alpinisti morti in Val Ferret dopo un volo di oltre 200 metri

Immagine da Wikipedia

Arriva purtroppo la notizia di una nuova tragedia avvenuta in montagna; a perdere la vita, mentre si trovavano in Val Ferret (Valle d'Aosta), sono stati due alpinisti, precipitati da un'altezza di ben 200 metri. Per le vittime, malgrado l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

L'allarme

Secondo quanto riferito sino ad ora, il drammatico episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, domenica 14 luglio, in Val Ferret in Valle d'Aosta, nel comune di Courmayeur. Il gruppo si trovava sul Mont Greuvetta, nel gruppo del Monte Bianco, quando è avvenuta la tragedia. A quanto sembra due alpinisti del gruppo sono improvvisamente precipitati, cadendo per oltre 200 metri. Un vero e proprio volo che non ha lasciato loro scampo.

Salvo per miracolo il terzo alpinista, rimasto in vita soltanto perché la corda che lo teneva legato ai compagni nella salita si è di colpo spezzata, evintando che anche lui precipitasse nel vuoto. Proprio l'uomo, ripresosi dallo choc, ha contattato i soccorsi, chiedendo aiuto. A precipitarsi sul posto sono stati gli uomini del Soccorso alpino valdostano. Servendosi dell'elicottero SA1, i soccorritori hanno effettuato un primo sorvolo della zona, riuscendo subito a individuare il terzo alpinista, rimasto in parete, a oltre 3.500 metri di quota. L'uomo, sotto choc, è stato recuperato.

A quel punto il soccorso alpino si è occupato dei due alpinisti precupitati. Purtroppo per loro la caduta è stata fatale, è stato possibile solo constatare il decesso. Le due vittime sono state recuperate e i corpi affidati alla Guardia di finanza di Entreves-Courmayeur, a cui spetta il compito di identificare i cadaveri.

Le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire che cosa sia accaduto.

