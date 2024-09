Tragedia nel Milanese, morta bimba di 3 anni: sfugge alla madre e viene investita

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questo pomeriggio a Baranzate, nel Milanese, dove una bimba di soli tre anni ha purtroppo perso la vita dopo essere stata investita da un furgone. A quanto pare la piccola stava giocando in strada ed è sfuggita al controllo della madre. Pochi istanti che si sono tuttavia rivelati fatali.

La vicenda

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, in via Redipuglia a Baranzate (Milano), all'altezza del civico 5. La bambina si trovava insieme alla mamma e stava correndo intorno alle abitazioni quando, purtroppo, è accaduto l'irreparabile. Un furgone che stava facendo manovra ha infatti investito la piccola, che è poi rimasta a terra.

L'allarme è stato dato intorno alle 18.30 e sul posto si sono precipitati i soccorsi. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118 e della Croce Rossa di Paderno Dugnano e i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno avviato i primi accertamenti sul posto. Fondamentale, infatti, ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, così da risalire alle eventuali responsabilità.

Purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare. Trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, ha ricevuto immediatamente delle cure, ma tutto è stato vano. Alla fine, malgrado gli sforzi, i medici hanno solo potuto dichiarare il suo decesso. A quanto pare si tratta di una bambina nata in Italia da genitori egiziani. La comunità locale è sotto choc.

Le indagini

Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Rho. Stando alle prime informazioni raccolte, alla guida del furgone Doblò si trovava un uomo di 57 anni, che ha assicurato di non aver visto la bambina mentre faceva manovra per entrare in un portone.

L'uomo è stato ascoltato dagli inquirenti e in queste ore si cercherà di comprendere quali siano state le sue responsabilità.

Quanto alla madre della bambina, una donna di 43 anni, questa ha accusato un malore.