Tragedia a Nettuno: 26enne muore schiacciato tra l'auto e il cancello

Stava uscendo di casa per andare al lavoro, ma un semplice gesto di vita quotidiana si è trasformato in tragedia. Il 26enne Pietro Pasqualucci è rimasto schiacciato tra la sua auto e il cancello automatico, che avrebbe provato ad aprire a mano a causa di un possibile malfunzionamento. Improvvisamente però - dopo essere sceso per tentare di risolvere personalmente il guasto - la macchina avrebbe iniziato a muoversi finendo per schiacciare il giovane.

Il dramma si è consumato venerdì 27 dicembre a Nettuno, nel quartiere San Giacomo. Gli investigatori stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti per fare luce su quanto accaduto: stando alle prime informazioni emerse, Pasqualucci stava provando a sbloccare il cancello di casa quando è stato travolto dalla sua vettura. Il ragazzo non sarebbe riuscito a togliersi dalla morsa a causa della Fiat Punto che, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe mossa proprio nel momento in cui il cancello avrebbe ripreso a funzionare.

Bisognerà provare a capire per quale motivo l'auto abbia iniziato la marcia, forse perché era in folle o perché il freno a mano non era stato inserito. Alcuni residenti del quartiere - preoccupati dopo aver sentito dei rumori - hanno provato ad aiutarlo e hanno immediatamente contattato il numero unico delle emergenze per chiedere l'intervento di un'ambulanza, nella speranza che i soccorsi potessero salvare il giovane. Sul posto è arrivato subito il personale del 118, ma per Pasqualucci non c'è stato nulla da fare: la morsa si è rivelata fatale e ha smesso di respirare. A quel punto non è stato possibile fare nulla se non accertarne il decesso. I vigili del fuoco, infine, hanno provveduto a estrarre la salma.

Il corpo del 26enne è stato riconsegnato alla famiglia. Oggi pomeriggio è in programma il funerale nella parrocchia di San Giacomo Apostolo: parenti, colleghi, amici e cittadini di Nettuno gli daranno l'ultimo saluto. Pasquale viene descritto come una persona solare, appassionata di moto. Un tragico incidente domestico proprio a ridosso delle festività di Natale e di fine anno, una coincidenza che crea un vuoto ancora più profondo nei familiari e nei cari del ragazzo.

Una giovane vita spezzata in maniera improvvisa e tragica, che lascia sotto choc anche il quartiere. La notizia della sua morte si è diffusa nel giro di pochi minuti e l'intera comunità si è stretta con cordoglio alla sua famiglia.