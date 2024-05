Tragedia sul Monte Paramont, muore il campione di alpinismo Denis Trento

Tragedia sul Monte Paramont a La Salle, in Valle d'Aosta, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del pluricampione di scialpinismo Denis Trento. L'uomo si trovava sopra a una valanga, e ora si indaga per cercare di capire che cosa sia successo.

Il drammatico ritrovamento

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'allarme è stato dato oggi, venerdì 3 maggio. Il 42enne, scialpinista esperto e guida alpina, non era infatti rientrato a casa, facendo preoccupare i familiari che lo aspettavano nelle mattinata. Dal momento che Denis Trento stava sciando da solo, è scattato subito l'allarme. A quanto pare il campione era partito molto presto per scendere in solitaria dalla parete nord della montagna: avrebbe dovuto far ritorno verso mezzogiorno ma nessuno dei suoi familiari lo ha più rivisto: questo hanno raccontato i parenti del 42enne alle autorità del posto, che hanno dato immediato avvio alle indagini.

Le prime squadre di ricerca sono partite nel primo pomeriggio. A raggiungere la zona, a La Salle, sono stati gli uomini del Soccorso alpino valdostano, arrivati in elicottero. Sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur). Purtroppo la ricognizione non ha dato l'esito sperato: Denis Trento è stato trovato, ma senza vita. Per lui non è stato possibile fare nulla e gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Il corpo del campione giaceva sopra un cumulo di neve, non era infatti rimasto coperto dalla valanga. Dal momento che non vi erano testimoni, non è facile capire che cosa possa essere accaduto. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio di La Salle, dove verrà probabilmente eseguito l'esame autoptico.

Gli inquirenti, infatti, devono capire se Trento è morto a seguito di una caduta oppure se è stato ucciso dalla valanga, che lo ha trascinato con sé senza però seppellirlo.

Profondo dolore

La notizia della morte prematura di Denis Trento ha sconvolto la comunità. Il 42enne lascia la moglie e tre figli. " La Valle d'Aosta perde un grande uomo della montagna che ha saputo rappresentare la nostra regione e i colori dell'esercito con assoluta passione e dedizione, primeggiando nello sci alpinismo. Ma è stato anche un bell'esempio di vita e di valori umani oltre che sportivi a lui va il riconoscimento del mondo sportivo e di tutti i valdostani che lo hanno conosciuto per aver contribuito a far apprezzare la passione per la montagna e per lo sport in generale ", hanno dichiarato in una nota congiunta, riportata da AostaSera.it, Renzo Testolin e Giulio Grosjacques, rispettivamente presidente della Regione e assessore al turismo, sport e commercio.

Tutto il mondo dello scialpinismo è in lutto per questa tragica notizia.