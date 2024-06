Tragedia in Trentino, sul Lagorai: muore un 32enne precipitato per decine di metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesima tragedia in montagna; stavolta la terribile notizia arriva dal Trentino, per la precisione dalla Catena del Lagorai, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per una decina di metri. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per il giovane. La squadra di soccorso ha soltanto potuto constatare il decesso.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino del Trentino, a perdere la vita è stato un 32enne residente a Cassola (Vicenza). A quanto pare il giovane era partito per un'escursione in solitaria e si stava dirigendo verso Cima d'Asta dal Canalone dei Bassanesi. Qualcosa, durante il percorso, sarebbe però andato storto. Il 32enne deve essere probabilmente scivolato sul terreno roccioso e a quel punto non ha avuto scampo. Si parla di un volo fino a 50 metri.

A dare l'allarme, intorno alle 13.15 di oggi, sabato 29 giugno, sarebbe stato un gruppo di altri escursionisti, che ha contattato le autorità locali, chiedendo aiuto. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino. La Centrale di Trentino Emergenza ha inoltre mobilitato immediatamente un elicottero. Le ricerche hanno portato in breve al ritrovamento, effettuato dall'equipaggio dell'elicottero di Trentino Emergenza e dagli uomini della Stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico. Il 32enne è stato individuato a terra ed è stato raggiunto dal personale medico, che non ha potuto purtroppo fare nulla per salvargli la vita. I soccorritori hanno soltanto potuto constatare il decesso del giovane.

Il recupero

Stando alle ultime informazioni, il corpo del 32enne è stato recuperato grazie a una seconda pattuglia.

Ad occuparsi del recupero della salma è stato un operatore della Stazione del Tesino. Il cadavere è stato quindi trasferito a Malga Sorgazza, dove si trova in custodia delle autorità locali prima di essere restituito alla famiglia.