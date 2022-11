Tragedia a Vico Equense: muore folgorato mentre passeggia

Morire all’improvviso a soli 34 anni. È stato questo il tragico destino toccato a Ugo Manganaro, un disoccupato che saltuariamente si occupava di svolgere dei piccoli lavori sulle barche. Il giovane è stato trovato privo di vita nella serata di ieri a Marina di Seiano, caratteristico borgo della nota località turistica campana di Vico Equense.

Manganaro è morto folgorato mentre si trovava non lontano dal mare durante un temporale. Sarebbero stati alcuni passanti a trovare il corpo senza vita del giovane sulla spiaggia. Gli stessi, capendo la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, però, i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Ancora non ci sono certezze sulle cause che hanno portato alla morte il 34enne. Al momento sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Non si esclude che il pescatore possa essere stato colpito da un fulmine mentre passeggiava vicino al mare. Non viene neanche trascurata l’eventualità che la scarica che ha ucciso il giovane sia partita da una cabina elettrica che si trova nelle vicinanze del punto dove l'uomo ha trovato la morte. Impianto che, il condizionale è d’obbligo, potrebbe essere stato danneggiato dal maltempo.

Al momento, però, non ci sono certezze. I carabinieri della locale stazione sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. I militari hanno acquisito le immagini di un sistema di video sorveglianza situato nella zona dove si è consumata la tragedia. Allo stesso tempo gli uomini dell’Arma hanno ascoltando alcune persone presenti sul luogo e che hanno anche tentato di prestare i primi soccorsi al 34enne.

La salma è stata sequestrata per essere sottoposta ad autopsia. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono stati apposti i sigilli.