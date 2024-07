Tragedia a Vieste: nonna soccorre la nipote nel mare agitato, la salva ma lei muore annegata

Dal profilo Facebook Cartolibreria Disanti

Un gesto eroico per salvare la nipotina, il suo unico pensiero nonostante fosse consapevole che le sarebbe potuto costare la vita. Spesso si dice che i nonni sono disposti a tutto, arrivando anche a sacrificare la loro esistenza. E in questo caso non è stata una frase di circostanza, ma un atto di infinita generosità. La tragedia è avvenuta nelle acque del Gargano (a Vieste, in provincia di Foggia), dove una signora di 57 anni è morta annegata dopo aver salvato la nipote di 3 anni. Improvvisamente il mare si è agitato e ha generato una situazione di pericolo, considerando il forte rischio per i bagnanti di essere trascinati al largo.

Le due stavano facendo il bagno insieme ad altri tre familiari, di cui due bambini e un ragazzo. La corrente ha trascinato Savina Disanti e la bimba lontano dagli altri. La piccola era in difficoltà e a quel punto la nonna ha cercato in tutti i modi di metterla al riparo: ha provato a tenerla a galla, con la testa fuori dall'acqua, mentre veniva portata via dalla corrente. Uno sforzo che potrebbe aver provocato un malore (è questa l'ipotesi) che si è poi rivelato fatale.

La signora è annegata e per lei non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato al largo da un gommone e poi portato al porto di Vieste. Il personale del 118 ha provato disperatamente a rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato tristemente vano. Invece la piccola è stata salvata grazie all'encomiabile e commovente gesto della nonna. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Foggia, ricoverata per sottoporla agli accertamenti del caso: sta bene, è cosciente e vigile e non è in pericolo di vita.

La tragedia, riferisce Today, si è consumata sotto gli occhi di diverse persone che erano in vacanza e che da poco erano rientrate da un giro in barca alle grotte. Sulla spiaggia c'era anche il marito di Savina: l'uomo si è subito tuffato in acqua ed è riuscito a raggiungere gli altri tre membri della famiglia, che erano più vicini, mettendoli così in salvo. Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, sul suo profilo Facebook ha rivolto le condoglianze alla famiglia della 57enne: " La notizia ci ha lasciati increduli e con il cuore spezzato. Un pensiero particolare alla nipotina che si trovava con lei e che attualmente è in ospedale in condizioni stazionarie. Che la sua memoria rimanga sempre viva tra di noi ".

La comunità di Vieste è sotto choc. Savina era molto conosciuta in città per la sua attività commerciale: era la proprietaria dell'omonima cartolibreria. Non solo: la donna era apprezzata per le sue molteplici attività culturali che l'hanno vista protagonista.

Tutti le hanno sempre riconosciuto impegno e merito per molte iniziative, dall'organizzazione di incontri letterari alla promozione di eventi passando per la divulgazione di libri. Libri che hanno arricchito generazioni e generazioni passando dalle sue mani. Insomma, una grande perdita per Vieste.