Cambio di sesso nei bambini, dubbi sul farmaco: il Ministero manda gli ispettori

Lo scorso dicembre, Maurizio Gasparri aveva puntato il dito contro l'Ospedale Careggi di Firenze per un'ipotetica superficialità con la quale verrebbero effettuati diagnosi e trattamento della disforia nei bambini. E a distanza di un mese dall'interrogazione presentata in Parlamento dal senatore di Forza Italia, il ministero della Salute ha inviato presso il nosocomio fiorentino alcuni ispettori per ascoltare gli operatori e i professionisti del centro del policlinico e capire le modalità di accesso, i percorsi effettuati e le terapie proposte e somministrate. Questi, secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Tirreno, gli ultimi sviluppi di una vicenda che in Toscana (e non solo) promette di continuare a far discutere. Occorre innanzitutto precisare di cosa di tratti: secondo l'ISS, la disforia di genere è una condizione caratterizzata da una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso.

Un tema particolarmente delicato, dunque: Gasparri aveva in sostanza accusato l'ospedale di non effettuare valutazioni abbastanza approfondite sui giovanissimi (si parlerebbe anche di bimbi di 11 anni) intenzionati ad avviare un percorso di cambio di sesso, puntando l'attenzione "sull'assenza di un'assistenza psicoterapeutica e psichiatrica" e sulla presunta somministrazione con eccessiva leggerezza della triptorelina (ovvero un farmaco che sarebbe utilizzato per bloccare la pubertà). Il ministero avrebbe ad ogni modo precisato come l'ispezione non abbia " scopo punitivo" . Entro un mese la relazione che stilerà lo staff di professionisti finirà sul tavolo del ministro Orazio Schillaci e servirà, da un lato, a rispondere all'interrogazione presentata da Gasparri (e ad assumere eventuali provvedimenti concreti in caso di " profonde criticità " riscontrate) e dall'altro a contribuire al percorso di analisi avviato da qualche mese dal ministero per predisporre linee di indirizzo per tutti i centri.