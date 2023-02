Travolta dal tram in centro a Milano: grave una ragazza di 20 anni

Si trova ricoverata in gravi condizioni di salute presso l'ospedale Niguarda di Milano la giovane di 20 anni investita da un tram nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 febbraio. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini registrate da alcune videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'incidente, nel tentativo di ottenere qualche informazione in più per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. A finire in ospedale, sotto choc per quanto accaduto, anche il conducente del mezzo pubblico, rimasto fisicamente illeso.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato intorno alle ore 13:30 in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi da piazza del Duomo. Come anticipato non sono ancora noti tutti i dettagli dell'incidente, tuttavia, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, la ragazza stava scendendo dal marciapiede in un punto in cui, nelle immediate vicinanze di via dell'Unione, sono presenti strisce pedonali.

Proprio in quel momento stava transitando un tram della linea 3, che avrebbe colpito la ragazza facendola sbalzare verso il marciapiede. La ricaduta a terra è stata particolarmente violenta, e la 20enne ha sbattuto la testa senza poter fare nulla per proteggersi. Le persone presenti in quegli attimi concitati hanno provveduto immediatamente a contattare i soccorsi. In breve in via Torino sono giunti i vigili del fuoco, gli uomini della polizia municipale e i soccorritori del 118. Il personale a bordo dell'ambulanza si è occupato di assistere la giovane vittima, trasportata poi in codice rosso presso l'ospedale Niguarda: stando alle ultime notizie, quest'ultima, una ragazza cinese di 20 anni, si trova tuttora intubata ed è in prognosi riservata a causa del grave trauma cranico riportato nella caduta.

È rimasto invece illeso il conducente del mezzo pubblico coinvolto nell'incidente. Tuttavia a causa del forte choc subito l'uomo, un 44enne, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove sono stati effettuati degli accertamenti da parte del personale sanitario.

Delle indagini si stanno ora occupando gli uomini della polizia locale, che hanno acquisito come prova i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona di via Torino.