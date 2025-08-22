Travolto da un'auto sulle strisce pedonali: bimbo di 6 anni muore dopo due giorni di agonia

Alla fine purtroppo non ce l'ha fatta Vladyslav Malamen, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, comune della città metropolitana di Venezia, nella giornata dello scorso mercoledì 20 agosto: il piccolo è spirato in un lettino dell'ospedale di Padova, all'interno del quale era ricoverato nel reparto di Rianimazione, dopo ore di agonia.

La tragedia si è verificata due giorni fa, quando Vladyslav e la madre stavano facendo ritorno all'ex canonica di Murelle nella quale erano stati accolti da qualche settimana, e in cui vivevano insieme ad altre famiglie di profughi ucraini come loro. Mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Noalese, con la madre che in bicicletta trasportava le buste della spesa e il bimbo che la seguiva a piedi, un'auto ha arrestato la corsa per consentire loro di passare dall'altra parte.

Proprio in quel momento una seconda vettura è sopraggiunta all'altezza dell'attraversamento pedonale e, in fase di sorpasso sul mezzo fermo in mezzo alla carreggiata, ha centrato in pieno Vladyslav travolgendolo e sbalzandolo a una trentina di metri dal luogo dell'impatto. Le condizioni del bambino ucraino sono apparse fin da subito molto gravi ai soccorritori sopraggiunti sul posto, i quali hanno stabilizzato il piccolo per poi trasferirlo all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Purtroppo, nonostante le cure del personale medico del nosocomio, il piccolo non ce l'ha fatta e, stando a quanto riferito dal Gazzettino, nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto, è stata dichiarata la morte cerebrale: in serata, invece, è arrivata la notizia della sua tragica morte. I genitori hanno immediatamente fornito il consenso per l'espianto e la donazione dei suoi organi.

Al volante del mezzo piombato addosso al bimbo un ragazzo veneziano di 25 anni, sul quale sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte degli inquirenti.

"un incrocio pericolosissimo, e da tempo la società è stata informata dei gravissimi incidenti accaduti perché la visibilità è pessima per chi deve attraversare, che non vede bene"

Non si spegne, frattanto, l'eco delle polemiche relative ai pericoli della viabilità in via Noalese: i residenti, come riportato da Venezia Today, lo hanno definito come