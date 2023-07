Trenino turistico si rovescia a Eraclea: quattordici feriti, anche due bimbi

Paura a Eraclea (Venezia), dove nella tarda serata di ieri si è rovesciato il vagone di un trenino stradale turistico. L'incidente ha provocato quattordici feriti, fra questi ci sono anche dei bambini.

Terrore all'ultimo giro turistico

L 'episodio, secondo quanto riportato dalle autorità locali, si è verificato intorno alle 22 di ieri, lunedì 3 luglio. Il trenino, conosciuto anche come "Trenino della pineta", gestito dalla società di autotrasporti veneta Fap, stava compiendo l'ultimo giro della giornata a Eraclea mare e aveva a bordo una trentina di passeggeri, quando qualcosa è andato storto.

Durante il percorso per le vie del centro, arrivati in in via Livenzuola, una delle ruote del secondo e ultimo vagone sarebbe venuta a contatto con un avvallamento del terreno, e a causa di ciò il vagone si è rovesciato. Ancora da stabile le cause che hanno portato al rovesciamento, anche se si ipotizza un errore di manovra del conducente al suo arrivo al terminal della corsa.

Il fatto ha naturalmente provocato il panico in strada. Immediato l'allarme dei passanti, che hanno avvisato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, arrivati su quattro ambulanze partite da Jesolo, San Donà di Piave e Caorle.

Malgrado la grande paura, l'incidente non ha provocato feriti gravi, anche se alcuni hanno riportato delle fratture. Dei trenta passeggeri a bordo, quattordici sono rimasti feriti e sette hanno avuto necessità di essere trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave. Due dei passeggeri, riferisce Il Resto del Carlino, hanno ricevuto una prognosi di quartanta giorni a causa delle fratture. Fra i feriti, come abbiamo detto, anche due bambini, ma i piccoli hanno fortunatamente riportato solo alcune escoriazioni.

Le indagini

A occuparsi del caso i carabinieri della stazione locale. Fondamentale ora capire le dinamiche dell'incidente. La ruota del secondo vagone avrebbe colpito un tombino, e ciò avrebbe portato al rovesciamento. Sottoposto al test dell'etilometro, il conducente del trenino è risultato negativo. L'uomo, che si è subito attivato per portare aiuto ai passeggeri, potrebbe aver commesso un errore nella manovra.