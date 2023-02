Sono 5 anni che lo chiamano a testimoniare. Ma è morto nel 2017

Dal 2018, almeno una volta all'anno, viene chiamato in tribunale a testimoniare nell'ambito di un processo. Sarebbe già stato convocato almeno sei volte, in tutto questo lasso di tempo. Cosa c'è di strano? Che il protagonista di questa vicenda non ha mai avuto la possibilità di presentarsi in aula e non potrà mai più averla, perchè è morto sei anni fa. Nonostante tutto però, alla vedova continuano puntualmente ad arrivare le missive del palazzo di giustizia che richiedono la presenza del marito in veste di testimone. Una storia decisamente bizzarra quella che arriva da Prato (in Toscana) e che riguarda un uomo di 60 anni scomparso nel 2017.

Il procedimento giudiziario ancora in corso vede imputate due persone che, secondo la ricostruzione dell'accusa, provarono a utilizzare alcuni assegni riconducibili proprio al sessantenne (che amministrava un'agenzia assicurativa nel capoluogo laniero, a quanto pare). Il fatto in questione risale al 2016 e all'epoca fu proprio il libero professionista a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Non fece tuttavia in tempo ad essere ascoltato dalla magistratura, perchè morì proprio nell'anno che separava gli avvenimenti dall'inizio del processo. E per quanto la famiglia ne abbia più volte comunicato il decesso, gli avvisi (a detta dei familiari) continuerebbero ad arrivare ancora oggi a cadenza annuale, senza soluzione di continuità. A rendere nota la situazione sui generis è stata la moglie del defunto, che ha spiegato inoltre come si sia rivelato "inutile ogni tentativo fatto negli anni di comunicare che il professionista è venuto a mancare".