Troppo rumore dal locale, anziano imbraccia una motosega e taglia i tavolini

Evidentemente infastidito dal rumore eccessivo proveniente da un locale sito nei pressi dell'abitazione di sua proprietà, ha afferrato una motosega e si è fatto giustizia da solo, tagliando alcuni dei tavolini all'esterno. Una scena che ha ovviamente scatenato il panico tra i presenti, e che è stata ripresa con un cellulare: in breve il video proveniente da un comune della provincia di Forlì-Cesena ha fatto il giro del web diventando virale, e scatenando reazioni contrastanti tra i numerosi internauti che hanno voluto esprimere la propria opinione in merito alla singolare vicenda.

Cosa è accaduto

I fatti si sono verificati in un pub di via Cavour a San Mauro Pascoli, comune che si trova a una quarantina di chilometri da Cesena. Non tollerando più il rumore che proveniva dal locale vicino a casa sua, un anziano ha imbracciato una motosega e si è diretto verso l'esterno dell'esercizio commerciale. Senza proferir parola, l'uomo, a petto nudo, ha messo in moto l'arnese e ha iniziato a danneggiare i tavolini e le sedie che si trovavano nel dehor del locale. Inutile il tentativo da parte di alcuni dipendenti, che si vedono nei primi secondi di ripresa, di riportare alla ragione l'anziano: compreso che non ci sarebbe stato nulla da fare, questi si sono visti costretti a desistere. "Ditegli di chiamare i carabinieri", dice una donna alle spalle della videocamera, "chiama i carabinieri" . Probabilmente l'unica opzione per fermare l'uomo il quale, stando a quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe conosciuto nel paese e affetto da problemi di natura psichiatrica.

Quando i militari sono giunti sul luogo indicato dalle segnalazioni, l'anziano è stato fermato e sottoposto a un Accertamento sanitario obbligatorio (Aso), procedura che prevede la visita forzata di un paziente con problemi psichici critici che rifiuti di sottoporsi in modo volontario ad un esame medico.