Trova una busta con 5mila euro e rintraccia il proprietario: il gesto del consigliere della Lega

Aveva trovato una busta contentente migliaia di euro, dimenticata da un avventore. E dopo diverse ore di ricerca, anche grazie al passaparola e al supporto degli altri negozianti della zona, è riuscito a rintracciare la persona che l'aveva smarrita, riconsegnando così il denaro e suggellando l'evento con una foto ricordo. Protagonista della vicenda che arriva dall'isola d'Elba è Marco Landi, commerciante nonché consigliere della Lega nel consiglio regionale della Toscana. A raccontare il curioso episodio è stato lo stesso esponente del Carroccio toscano, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Tutto è iniziato qualche giorno fa, in un periodo nel quale l'isola dell'arcipelago toscano si riempe di turisti. E a smarrire il denaro sarebbe stato a quanto sembra proprio un turista di nome Guillermo, proveniente dall'Argentina.

L'uomo, arrivato all'Elba per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia, due sere fa si sarebbe concesso una giornata di shopping ed avrebbe passato al setaccio i negozi locali. Fra questi c'era a quanto sembra anche il bazar gestito a Cavoli (una frazione del Comune di Campo nell'Elba) dal consigliere leghista, originario proprio dell'isola. Quest'ultimo, al momento di chiudere il negozio, si è accorto della presenza di una busta che conteneva circa 5mila euro. Ha subito ipotizzato che quel sacchetto dimenticato potesse appartenere ad un visitatore dell'isola, ma non c'erano indizi per risalire al legittimo proprietario e nel corso della giornata il bazar aveva avuto diversi clienti. Landi ha ad ogni modo informato dell'accaduto altri esercenti del posto, chiedendo loro se avessero notato una persona con in mano la busta in questione. Sulla base dei dettagli forniti dagli altri negozianti, la ricerca si sarebbe quindi spostata in un hotel nei pressi del negozio, nel quale l'uomo soggiornava con i familiari.