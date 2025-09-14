Trova i ladri in casa, li prende a pugni e ne butta uno giù dal balcone. La storia sembra quasi irreale ma è tutto vero. È successo ad Oderzo, piccolo comune in provincia di Treviso. L'uomo, un camionista 38 anni, non ci ha pensato due volte. Tornato a casa, ha sorpreso dei ladri nella sua abitazione. Erano già entrati da terrazzo. "Ho pensato solo a difendere le mie figlie" . Ha iniziato a picchiare i malviventi facendone cadere uno dal balcone da un altezza di paio di metri. "Non ci ho pensato due volte, l'ho fatto per proteggere la mia famiglia", ha dichiarato l'uomo al Gazzettino.

Tre ladri sul terrazzo

L'uomo ha sentito rumori sospetti provenienti dal terrazzo. "Pensavo fosse l'inquilino del piano di sopra, ma il rumore continuava", ha spiegato. Uscito a controllare, si è trovato davanti tre sconosciuti. Senza esitare, l'uomo si è scagliato contro il malvivente più vicino, colpendolo e facendolo cadere. "Ho pensato solo che fossero ladri che volevano entrare in casa nostra, dove c'erano mia moglie e le nostre tre bambine di 10, 8 e 2 anni" , ha aggiunto. "Mi sono buttato contro di loro colpendoli a più non posso, costringendoli a scappare il prima possibile: anche loro sono saltati dal terrazzo. Quello che ho buttato giù per primo credo si sia fatto anche male. Ma cosa dovevo fare?" . I tre ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto scura, descritta da un vicino come "forse una Golf o una Ford Fiesta", ma senza targa annotata. I carabinieri, chiamati poco dopo hanno perlustrato la zona senza trovare tracce dei fuggitivi.

"Difesa legittima"