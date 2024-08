Trovata morta a 17 anni per strada: con lei un'amica in arresto cardiaco

Ascolta ora 00:00 00:00

Resta ancora misteriosa la morte di una ragazza di 17 anni ritrovata per strada nella notte appena trascorsa, nella periferia di Pavia Ovest, in via Ottavio Bonomi, insieme a un'altra giovane di 18 anni, che, invece, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale, a Policlinico San Matteo. Poco prima delle 2 è stato dato l'allarme da alcuni passanti, i quali si sono accorti che le due donne erano prive di sensi sull'asfalto. La causa del decesso della più giovane dovrebbe essere un arresto cardiaco. Anche l'amica avrebbe avuto un infarto, ma nel suo caso i soccorsi sono arrivati in tempo, prima che morisse.

L'indagine

Gli agenti della polizia che sono intervenuti sul posto hanno avviato immediatamente le indagini per scoprire il motivo del malore che ha colpito le due ragazze. Accanto al corpo di una delle giovani è stato ritrovato un monopattino, che potrebbe appartenere a una terza persona. Le due, secondo una prima ricostruzione, stavano tornando a casa da una festa. Non è escluso neppure un possibile incidente con lo stesso monopattine. Le giovani potrebbero essere salite insieme sul veicolo a più ruote, percorrendo la via sul marciapiede, quando, per cause ancora da accertare, avrebbero perso il controllo, cadendo. Le ragazze erano ancora coscienti quando sono state soccorse e avrebbero iniziato a rispondere alle domande. All'improvviso, però, la 17enne ha smesso di parlare a causa di un arresto cardiaco ed è stata portata al San Matteo dove è deceduta poco dopo l'arrivo.

Gli esami tossicologici

La scientifica ha effettuato i rilievi di routine e dovrà fornire i dettagli agli inquirenti che stanno cercando di capire se la donna deceduta e l'amica fossero sole o in via Bonomi erano presenti altre persone.

Non ci sono segni di un eventuale incidente stradale, né di una possibile colluttazione. Probabilmente glieffettuati sulle due ragazze potranno fornire elementi in più per comprendere cosa sia realmente accaduto in piena notte in una zona periferica della città.