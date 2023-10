Attenzione alla truffa delle monetine: ecco come funziona

Ancora una volta gli anziani finiscono nel mirino di malfattori senza scrupoli a Roma: tramite la oramai collaudata truffa delle monetine, infatti, due giovani sono riusciti a sottrarre il portafoglio dall'auto di una donna di 73 anni, portandole via quel denaro con cui la stessa avrebbe dovuto pagare una bolletta della luce.

Una vicenda che si aggiunge a una lunga lista di raggiri con cui sempre più spesso i cittadini della Capitale devono avere a che fare quotidianamente, a partire dal classico finto urto alla base della truffa dello specchietto fino ad arrivare all'inganno del presunto parente rimasto coinvolto in un incidente stradale fittizio. Ogni modo è lecito per fare abbassare la guardia alla vittima di turno e rendere più semplice e rapido il colpo.

Così è accaduto quanche giorno fa anche a un'anziana donna, finita nella trappola tesale da due ragazzi all'uscita di un supermercato nel centrale quartiere prati di Roma. Sono all'incirca le ore 11.30, quando la 73enne, dopo aver raggiunto la sua auto nel parcheggio, appoggia le buste della spesa e il borsellino sul sedile posteriore. Neanche il tempo di salire a bordo del mezzo, che la donna viene avvicinata da uno dei due malfattori: "Signora, faccia attenzione, le sono cadute delle monete" .

L'anziana si volta, e in effetti ciò che le stava dicendo quel ragazzo pareva corrispondere a verità. "A terra c’erano effettivamente una moneta da due e un’altra da un euro" , spiega la vittima al Messaggero. "Avevo pagato, sì, in contanti, ma il resto era di pochi centesimi" , ricorda ancora. Quel breve lasso di tempo è stato sufficiente a consentire al complice del giovane di aprire la portiera dell'auto, impossessarsi del portafoglio e allontanarsi senza essere notato dalla donna.

"Sono salita in macchina e ho percorso via Candia, viale Giulio Cesare e viale delle Milizie, ma solo in un secondo momento mi sono resa conto che il borsellino non c’era più" , prosegue la 73enne, "sono ritornata vicino al supermercato per cercarlo, ma non ho trovato nulla" . A raccontarle cosa poteva essere accaduto è stata un'altra donna, che aveva visto due giovani fuggire dal parcheggio a bordo di uno scooter.